Біцепси, як у Тора: дівчина показала мускулатуру, якій позаздрять чоловіки

Ролики бодибілдерки дивують і збивають з пантелику мережу. М'язам дівчини можуть позаздрити навіть супергерої.

Таміла Садулаєва активно веде сторінки в TikTok та Instagram, де регулярно радує своїх підписників знімками та відео, у яких розповідає про своє життя. А ще, красуня має настільки розвинену мускулатуру, що її фігурі заздрять і чоловіки, і жінки.

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Як йдеться в описі акаунта Таміли в Instaram, вона – чемпіонка з класичного бодибілдингу. Дівчина приділяє багато уваги спорту. Тож вона не соромиться демонструвати переваги своєї фігури, адже, як вважають її прихильники, навіть Тору було б чому позаздрити. Найчастіше у кадрі Таміла з'являється у штанах і топах, які підкреслюють її біцепси.

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