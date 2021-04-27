Біль в колінах: чому він виникає та як вберегти ноги

Біль в колінах – проблема, з якою стикаються любителі бігу та інших фізичних навантажень. Причини можуть бути різноманітними.

Для того щоб уникнути болю в колінах, потрібно стежити за деякими моментами. Детальніше розповіли в проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Біль в колінах: причини

Неправильна техніка бігу . Під час заняття потрібно стежити за положенням корпусу, правильно опускати-підіймати ноги та згинати руки.

. Під час заняття потрібно стежити за положенням корпусу, правильно опускати-підіймати ноги та згинати руки. Незручне взуття . Фітнес-тренеруи рекомендують вибирати для бігу взуття з товстою підошвою – вона краще амортизує й не дає перевантажити коліна.

. Фітнес-тренеруи рекомендують вибирати для бігу взуття з товстою підошвою – вона краще амортизує й не дає перевантажити коліна. Тверда поверхня . Для тренувань вибирайте ґрунтову стежку в парку чи стадіон зі спеціальними доріжками. Враховуйте, що бетон, плитка та асфальт – не найкращі варіанти покриття для бігу.

. Для тренувань вибирайте ґрунтову стежку в парку чи стадіон зі спеціальними доріжками. Враховуйте, що бетон, плитка та асфальт – не найкращі варіанти покриття для бігу. Зайва вага. Коліна відчувають навантаження навіть при ходьбі. Під час бігу вона збільшується в кілька разів.

Для бігу потрібно правильно підібрати місце та взуття / Фото Pixabay

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Занадто високе навантаження . Якщо ви тільки починаєте бігати, виділіть на це 15-20 хвилин. Навантаження слід збільшувати поступово – не більше, ніж на 10% за тиждень.

. Якщо ви тільки починаєте бігати, виділіть на це 15-20 хвилин. Навантаження слід збільшувати поступово – не більше, ніж на 10% за тиждень. Відсутність розминки. Перед початком тренування обов'язково потрібно розігрітися. Увагу необхідно приділити всім суглобам, особливо колінам.

Під час бігу важливо також стежити за технікою / Фото Pixabay