Мільйони людей у світі хочуть позбутися від зайвих кілограмів і готові вірити в різноманітні девайси, які нібито допоможуть схуднути без серйозних зусиль.

Джерело: інстаграм Юліани Ергешової

5 популярних, але безглуздих методів схуднення назвала лікарка-дієтологиня Юліана Ергешова.

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Користуючись бажанням людини схуднути швидко та з мінімальними зусиллями, деякі виробники видумують та випускають у продаж абсолютно абсурдні девайси та засоби для схуднення. А іноді люди і самі присвоюють фантастичні властивості деяким методам схуднення. І поки у всьому світі визнано лише один ефективний метод схуднення – дефіцит калорій – люди і досі шукають чарівну таблетку, чарівний девайс та чарівний спосіб. Така вже людська натура. А лінь, як відомо, це двигун прогресу! – наголосила Ергешова.

Безглузді методи схуднення

Пояс для схуднення

Як відомо, неможливо спалити жир в якомусь одному місці. Проте автори поясу для схуднення обіцяють, що він позбавить від жиру на талії, целюліту та ще й токсини виведе. За словами дієтологині, насправді подібний пояс лише сприяє посиленому потовиділенню.

А людина, нажаль, не може втратити жир з потом. Навпаки такий пояс може нашкодити, порушивши водно-електролітний баланс, через підвищену втрату вологи, – пояснила лікарка.

Міостимулятори "Метелик"

Цей девайс змушує працювати лише м'язи черевного пресу, але за годину енерговитрати при його використанні складають лише 70-80 ккал на годину. А от прогулянка на свіжому повітрі – 200-300 ккал на годину. Варто задіяти в роботу більше м'язів – це дасть кращий ефект.

Багато хто вірить, що "метелик" здатний позбавити від зайвої ваги / Фото prom

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Обгортання харчовою плівкою

Цей метод лише викликає посилене потовиділення і, звичайно ж, не допомагає схуднути. Для того щоб отримати ефект, потрібно у такому вигляді займатися спортом або хоча б ходити. Проте варто пам'ятати про порушення водно-електролітного балансу.

Харчова плівка спровокує посилене потовиділення, але не схуднення / Фото depo

Сережки та перстні для схуднення

Ще один винахід, у який вірять деякі люди, які мріють схуднути.

Китайські похудітєльні сережки обіцяють заодно і зір покращити, і метаболізм розігнати і кровообіг покращити. Було б смішно, якби не було такої кількості позитивних відгуків на Алі-експрес. Прогрес прогресом, а в чудеса люди вірити не перестають! – резюмувала Ергешова.