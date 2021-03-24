Американська тренерка показала на фото разючу різницю між чоловічими та жіночими спортзалами

У США з 18 березня по 5 квітня проходять змагання Національної асоціації студентського спорту (NCAA) для чоловічих і жіночих команд з баскетболу March Madness. І тренерка жіночої збірної показала, як виглядають спортзали для хлопців та дівчат. Різниця разюча.

Тренерка жіночої збірної Стенфордського університету Алі Кершнер опублікувала у мережі фотографії зон для підняття важких предметів для юнаків і для дівчат. Якщо для чоловічих команд NCAA виділено велике приміщення, то жіночим збірним доводиться тіснитися у невеликому залі. Це стосується і спортивного інвентарю.

І ще Не робіть так ніколи: фітнес-блогерка показала помилки під час пресу

На знімках видно, що чоловічі команди мають змогу проводити тренування на майданчику чималої площі з безліччю лавок, штанг і стійок для присідань. Водночас жіноче приміщення – це єдина стійка з легкими гантелями і кілька гімнастичних килимків.



Чоловічий зал vs жіночий зал / Фото twitter

Ця проблема повинна бути вирішена. Ці жінки хочуть і заслуговують того, щоб їм надавалися такі ж можливості, як і чоловікам. У рік, який визначають як рік боротьби за рівність, – це можливість для того, щоб обговорити такі моменти і стати краще,

– висловила своє обурення Алі Кершнер.

Читайте також Зміцнюємо м'язи кора: ефективна вправа на 5 хвилин

Проте віцепрезидент NCAA з жіночого баскетболу Лінн Хольцман швидко відреагувала на претензії тренерки. Вона пояснила: асоціація визнає, що деякі зі зручностей, які надані усім командам незалежно від статі, виявилися недоступні на ранніх етапах змагання. І в міру продовження турніру асоціація планує розширити кілька приміщень.