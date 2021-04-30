7 найпоширеніших помилок новачків у йозі

Йога включає як вправи, так і духовні практики. Але, як в будь-якому вигляді фізичних навантажень, тут також є певні правила, яких варто дотримуватися для кращого результату. Читайте, яких помилок уникати, щоб йога не стала для вас ненависною і незрозумілою.

Тренерка з йоги Катря Чуквінська розповіла, які типові помилки роблять новачки під час виконання асан. Ви можете звіритися, чи встигли уже наробити усі з них. Або жодної. Але зробити висновки на майбутнє буде корисно усім для профілактики появи таких помилок.

І ще Як прибрати живіт: сет з трьох ефективних вправ

Починати з найскладнішого

Під час занять тренери, де можуть виникнути проблеми, зазвичай показують спрощені варіанти виконання. Проте, часто буває так, що ми хочемо випередити події.

Запам’ятайте, ідеальна асана та, яку може зайняти ваше тіло сьогодні. Практика йоги – це відчуття і розуміння себе. Такі чуття розвиваються з часом. На початках краще не форсувати події. Все прийде, просто практикуйте,

– підкреслила тренерка.

Затримка дихання під час практики

Йога відрізняється від інших активностей тим, що вчить поєднувати рух з диханням і контролювати його. Якщо вам хочеться затамувати подих – це ознака занадто складної асани. Дайте собі час перепочити, відновити дихання і лише тоді продовжуйте, каже Чуквінська.

Тонус м’язів тазового дна

Дуже важливий момент практики та техніки безпеки, який часто ігноруємо і не до кінця розуміємо. Тримати тонус м’язів тазового дна при виконанні вправ надзвичайно важливо. Саме завдяки йому ви зможете стабілізувати таз та поперек і уникнете можливих травм,

– говорить Катря Чуквінська.

Рівна спина в нахилах

В сидячих та стоячих нахилах вперед важливо зберігати спину рівною. Не страшно, якщо ваші ноги на початках будуть зігнені в колінах. Рівна спина – набагато важливіше.



Нахили в йозі / Фото instagram

Собака мордою вниз

При виконанні цієї асани також утримуйте рівною спину, не провалюйтеся і не впирайтеся у плечі. Відводити назад таз дозволено при зігнутих ногах в колінах.



Вправа "собака мордою вниз" / Фото instagram

Планка

Тримайте одну лінію від маківки до п‘ят. Контролюйте зону живота та попереку, не дозволяйте провалюватися вниз. Виштовхуйте вгору простір між лопатками.



Планка / Фото instagram

Читайте також Випробування для організму: що дає гібридне тренування

Неправильне навантаження на суглоби у випадах

В асанах з випадами та навантаженням на передню ногу намагайтеся не переходити до положення гострого кута в коліні. Утримуйте таз відкритим, а тазові кістки – на одному рівні.



Як розприділити навантаження на суглоби у випадах / Фото instagram