Розвінчуємо міфи: 6 речей, від яких не залежить схуднення

Мільйони людей у всьому світі мріють позбутися від зайвих кілограмів, саме тому навколо схуднення ходить безліч чуток.

Джерело: інстаграм aleksasvarovskyh

Від яких розрекламованих 6 моментів не залежить схуднення, розповіла тренерка і блогерка aleksasvarovskyh.

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Кардіо натщесерце

Не має значення, коли ви поїсте – до кардіо чи після нього, або будете бігати на голодний шлунок. За словами тренерки, згідно з дослідженнями, ніякої різниці немає. Набір ваги або схуднення залежать від різниці між з'їденими і витраченими калоріями.

Кетодієти

Кетогенна дієта передбачає невелику кількість вуглеводів (до 5-10% в раціоні, хоча ВООЗ рекомендує 50-55%). При цьому дослідження показали, що худнути можна при будь-якому відсотку вуглеводів в раціоні.

Кетодієти скорочують вуглеводи​ / Фото rotinaemequilibrio

Алкоголь

Чутки про те, що алкоголь перетворюється в жир і відкладається на боках – помилкові. Однак після вживання спиртних напоїв тіло займається їх метаболізмом і не спалює в цей момент жири.

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Жироспалювальні продукти

Жироспалювальної їжі не існує, не дивлячись на безліч подібної інформації в інтернеті.

Молочні продукти

Існує поширений міф про те, що від молочної продукції "заливає", проте, за даними досліджень, молочка ніяк не впливає на вагу.

Молочка не впливає на вагу – говорять результати досліджень / Фото sertiki

Лише ПП

Багато хто вважає, що для позбавлення від зайвих кілограмів потрібно правильно харчуватися. Але є один нюанс – порції повинні бути невеликими, інакше вага виросте.