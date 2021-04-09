5 найпопулярніших відмовок, щоб не худнути

Джерело:інстаграм Андрія Невського
Дієтолог Андрій Невський назвав ТОП-5 причин, чому ми відкладаємо схуднення. Чоловік упевнений, якщо хоча б одна з них нас зупиняє займатися спортом, значить не так сильно прагнемо спалити зайві кілограми.
За словами Андрія Невського, так говорять усі, хто почав повніти ніби раптово: на тлі прийому оральних контрацептивів або інших причин гормонального збою.
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Так, гормони можуть уповільнити процес схуднення, але ви все одно здатні скинути зайве, нехай й витративши трохи більше часу і сил. Було б бажання. Але в першу чергу треба звернутися до ендокринолога,
– говорить дієтолог.
У мене була фітоняшка з 8 дітьми. І це не завадило їй рахувати калорії і добитися результату,
– мотивує Невський.
Тож що ця відмовка вже не діє ні для кого. Ну а доїдати за дітьми їхні сніданки і вечері взагалі необов'язково. Залишки їжі краще викинути або запропонувати дитині пізніше.
Виділяти час на догляд за собою – важливо / Фото pexels
Як каже фахівець, нині рахувати калорії дуже просто. Варто лише встановити на смартфон потрібний додаток і вписувати туди усе, що з'їли впродовж дня.
Немає часу на себе? Навіть 30 хвилин в день? Ситуацію терміново треба міняти. Ви не поважаєте себе настільки, що не можете виділити навіть пів години? Терміново виправляйте ситуацію і додайте у свій графік "турботу про себе",
– наголошує дієтолог.
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Правильне схуднення – це завжди економія, тому що ви починаєте їсти менше, а харчі не змінюються. Тобто грошей на їжу буде йти теж менше. Приблизно на чверть, каже Андрій Невський.