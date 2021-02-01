Для ненависників бігу: 5 найефективніших вправ для спалювання жиру

Якщо бути відвертими, не всі ми є фанатами бігу і намагаємось замінити його іншим інтенсивним тренуванням для спалювання жиру. Тож ділимося з вами дієвими вправами, які не гірше допомагають боротися з надмірною вагою.

Джерело: mport.ua

За словами директора Асоціації Спорту США і тренера у спортивній школі Mark Fisher Fitness у Нью-Йорку Гарольда Гіббонса, усім, хто хоче швидко схуднути, головне – не біг, а тренування підвищеної інтенсивності. Тому читайте, дізнавайтесь та зберігайте собі набір вправ, які ефективні при спалюванні зайвих кілограмів.

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Стрибки зі скакалкою

Якщо цю вправу виконувати з частотою 100 – 120 стрибків за хвилину, тоді швидкість спалювання калорій становить 13 ккал/хв. Тож підрахунок такий: чим інтенсивніше тренування і більше задіяно м'язів, тим швидше вдається схуднути.



Чим більша частота стрибків, тим швидше спалюються калорії / Фото pinterest

Вправа для плоского живота

Енергійне чергування присідання і віджимання з цього комплексу вправ дозволяє "перевести свій організм у режим спалювання калорій". Якщо конкретніше, в ідеалі повних 10 циклів цієї вправи потрібно зробити за 1 хвилину (один цикл спалює 1,43 калорії).



Комплекс вправ для спалювання жиру / Фото pinterest

Велотренажер

Займатися на велотренажері – заняття теж не з легких і неабияк виснажує. Проте хороша новина в тому, що зараз не йдеться про звичний нам тип такого тренажеру, на якому потрібно крутити педалі 30 – 40 хвилин, а про той, який може за 60 секунд спалити 87 калорій. І це доволі заманливо, зважаючи на ще одну перевагу – на такому велотренажері ніхто не може займатися довше як 1 хвилину.



1 хвилини достатньо для заняття на спеціальному велотренажері / Фото pinterest

Тренування з канатом

Тут принцип також простий – чим вага каната більша, тим швидша й помітніша буде боротьба з зайвими кілограмами. І за хвилину активного виконання вправи ви зможете спалювати 10,3 калорії в хвилину.



Вага каната впливає на ефективність боротьби з зайвими кілограмами / Фото pexels

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Стрибки у висоту

На завершення ділимося ще однією простою вправою, яку легко виконувати у домашніх умовах. Науковці з одного з американських університетів встановили, що якщо безперервно стрибати 20 секунд з максимальною частотою і 10 секунд відпочивати, то можна спалити 13,4 калорії за 60 секунд. Але є ще один аргумент, який змотивує вас почати тренування уже сьогодні – активне спалювання калорій спостерігали і після тренування.



Стрибки у висоту спалюють 13,4 калорії за хвилину / Фото pinterest