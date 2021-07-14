4 щоденні вправи для покращення постави

На вулиці панує спека, а тому займатися чимось енергозатратним ні на свіжому повітрі, ні вдома не дуже хочеться. Тож пропонуємо ці дні присвятити покращенню постави. Повторяйте вправи за тренером та зміцнюйте вашу спину.

Як говорить фітнес-тренер Кирило Торос, через неправильну поставу з'являється багато інших проблем й болячок. Та що там казати, навіть живіт з'являється через порушену поставу. Тому міцна спина – це не просто красиво, але й здорово. Спортсмен показав 4 вправи, які потрібно робити щодня хоча б впродовж тижня, аби побачити зміни.

Важливо Як та навіщо стежити за пульсом під час тренувань

Комплекс для покращення постави

Підйом корпуса з положення лежачи на животі: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Човник з махом руками: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Тяга в нахилі: 3 підходи по 14 повторень;

3 підходи по 14 повторень; Лежання на валику: 3 підходи по 30 секунд.

Що важливо при виконанні вправ

Вправи робіть одну за одною;

Виконуйте усе повільно, без різких рухів;

Не забувайте про дихання, дихання не затримуйте;

Займайтеся раз в день.

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