Їсти під серіал та давитися їжею у гостях: 10 звичок, які заважають схуднути

Здавалося б, стараєтеся бути активними, їсте у міру, можливо, навіть обмежуєте себе в їжі. Але чому досі улюблені джинси замалі? Дієтолог Андрій Невський розповів про харчові звички, які перешкоджають вам на шляху до омріяної фігури.

Заїдати емоції

Як запевняє дієтолог, смаколики не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або забирайте все з поля зору у моменти стресу.

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Давитися їжею в гостях

Багато хто ради ввічливості насилу доїдає порцію, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

Доїдати, щоб не пропало

Це особливо знайомо тим, у кого є діти. Але проблема у тому, що ви не вважаєте доїдання за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тієї ж калорійністю.

Постійно перекушувати

Спочатку зрозумійте, чи реальний це голод чи просто дурна звичка. Якщо голод – наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка – намагайтеся її позбутися,

– радить Андрій Невський.

Починати з солодкого

Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон лише підсилює відчуття голоду.

Замінювати солодке горіхами і сухофруктами

Це як змінювати шило на мило, каже фахівець. У 100 грамах будь-яких горіхів понад 500 кілокалорій, в сухофруктах менше, але теж достатньо. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу чи жменька горіхів.

Відпрацьовувати їжу спортом

У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренування – жахливий стрес для організму,

– застерігає дієтолог.

Влаштовувати розвантажувальні дні

Це прийнятно, тільки якщо отруїлися і треба почистити шлунково-кишковий тракт. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися в звичайні дні.

Їсти з телефоном в руках або під серіал

Знаємо, багато хто так робить. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що й скільки з'їдаєте.

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Включати алкоголь в повсякденний раціон

Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (алкоголь калорійний), але й для здоров'я в цілому,

– додав Невський.