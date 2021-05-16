Як прибрати живіт та чи можна пити жироспалювачі: відповіді дієтолога на 10 вічних запитань

Як є вічні теми для суперечки, так є й вічні питання стосовно схуднення. Дієтолог Андрій Невський дав відповіді на найпоширеніші з них, які допоможуть вам добитися фігури мрії.

Що з'їсти, щоб схуднути?

Як говорить Невський, важливий не вибір продуктів, а калорійність і баланс білків, жирів та вуглеводів. Ви зможете схуднути тільки на дефіциті калорій, тому можна їсти і бургери, і солодощі – але в міру.

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Чи можна їсти ввечері?

Так, і навіть вночі. Повніють не від пізнього прийому їжі, а від надлишку калорій,

– підкреслив дієтолог.

Як прибрати живіт (ноги, вушка на стегнах, боки)?

Ніяк. Ви не можете вибирати, де худнути. Вправи допоможуть тільки підтягти м'язи, але на зайвий жир не вплинуть, каже фахівець.

Скільки треба пити води в день?

Пити можна у будь-який час, коли ви відчуваєте спрагу. Не потрібно заливати у себе 2 літри води у день, на схуднення це не впливає.

Як відмовитися від солодкого?

Якщо любите, не відмовляйтеся. Впишіть його в свою норму калорійності і худніть без стресу,

– додав Андрій Невський.

Чи допоможе схуднути інтервальне голодування (кетодієта, дробове харчування)?

Допоможе лише за умови, якщо створить дефіцит калорій. Але навіщо себе так обмежувати? Можна ефективно худнути і з улюбленою їжею в будь-який час.

Навіщо пити протеїн, якщо не качаюсь?

Протеїнові добавки – це відфільтрований білок зі звичайних продуктів: молока, яловичини, яєць, сої. Пити його потрібно, якщо в раціоні не вистачає білка,

– радить Андрій Невський.

Можна їсти до тренування і відразу після?

За словами дієтолога, краще приймати їжу за 1 – 2 години до навантаження, а ось після тренування можна поїсти відразу. Або потерпіть до вечері – різниці немає.

Чи можна пити жироспалювачі?

Ні, вони тільки нашкодять.

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Як схуднути при діабеті

Так само, як і без цієї хвороби – на дефіциті калорій. Але доведеться акуратніше знижувати калорійність і дотримуватися деяких медичних правил,

– зауважив спеціаліст.

Перед тим, як обирати дієту, проконсультуйтеся з фахівцем!