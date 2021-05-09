Які продукти завжди мають бути у холодильнику: ТОП-10

Для того щоб харчуватися правильно та збалансовано, важливо, щоб удома завжди були деякі продукти. Певний запас їжі дозволить уникнути зривів.

Така їжа також допоможе залишатися у відмінній формі. ТОП-10 продуктів харчування назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Цей набір може змінюватися, спираючись на смакові переваги, але якщо у вас в холодильнику завжди будуть основні продукти – ніякого зриву на гидоту й бути не може,

– зазначила Усенко.

Які продукти повинні бути в холодильнику

Яйця. Улюблений сир. Улюблені овочі. Улюблені фрукти/ягоди. Заморожені варіанти риби/морепродуктів. Заморожені варіанти м'яса/птиці/якісного фаршу.

Правильний набір продуктів у холодильнику вбереже від зриву / Фото Pixabay

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Якісний соєвий соус. Заморожені овочі. Рослинна олія (на вибір). Крупи/макарони.

Риба також має бути у холодильнику / Фото Pixabay

Маючи такий набір постійно вдома, питання сніданку/обіду/вечері взагалі не виникне. Сюди можна ще додати: сухофрукти, горіхи, консерви тунця/лосося, хліб. І в будь-який день можна нагодувати велику компанію друзів,

– резюмувала Ольга Усенко.