Які продукти викликають здуття: ТОП-5 "ворогів" живота

Багато продуктів харчування можуть призводити до дискомфорту і викликати здуття живота.

Які це продукти і чим їх можна замінити – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі продукти здатні не лише заважати зниженню ваги, але і викликати неприємні відчуття, наприклад, здуття. Поговоримо саме про них і про те, як вживати улюблені страви без шкоди для фігури і здоров'я,

– зазначила Кален.

Які продукти можуть викликати здуття

Бобові і сочевиця

Ці продукти містять олігосахариди, які можуть стати причиною здуття. Від крохмалю і цукру в деяких фруктах і овочах в кишечнику накопичуються гази. За словами Кален, йдеться про капусту, моркву, абрикоси і чорнослив. Якщо ви дуже любите якийсь продукт, спробуйте готувати його на пару.

Підсолоджувачі

За словами експертки, ківі містить актінідін – природний ензим, який допомагає розщеплювати білки і запобігає здуттю.

Аспартам, сукралоза і сорбітол – підсолоджувачі, які або погано перетравлюються, або не перетравлюються взагалі. Бажано від них відмовитися або знизити споживання.

Непереносимість лактози також може бути причиною здуття / Фото Pixabay

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Молочні продукти чи лактоза

Непереносимість лактози є однією з поширених причин здуття. Якщо ви відчули це на собі – шукайте альтернативу. Наприклад, морозиво можна замінити на заморожений смузі з мигдального молока з бананами.

Цілісне зерно і похідні

Продукти з цільного зерна вважаються дуже корисними, але в них багато клітковини, яка сприяє утворенню газів. Рекомендується пити більше води – рідина запобігає здуттю живота.

Консерванти, сіль і глутамат натрію

Чіпси, крекери, готові сніданки – це справжні бомби, що готові розірватися у вашому травному тракті. Рецепт один – переходьте на корисну їжу. Замість фастфуду їжте м'ясо, замість газованої води пийте чисту воду з лимоном, м'ятою або огірком,

– резюмувала Олена Кален.