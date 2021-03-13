Які поєднання продуктів допоможуть схуднути: 4 варіанти, які вас здивують

У світі мільйони людей мріють позбутися від надмірної ваги. Для цього в першу чергу потрібно налагодити харчування.

Які поєднання продуктів допоможуть схуднути – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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З радістю ділюся з вами поєднаннями продуктів, які здатні швидше знизити вагу,

– зазначила Кален.

4 поєднання продуктів для зниження ваги

1. Геркулес + яйце

Корисне поєднання сніданку, оскільки клітковина Геркулеса здатна вивести надлишок холестерину і не дати йому всмоктатися, відповідно вам не загрожує поганий настрій за рахунок рясного виділення жовчі,

– пояснила експертка.

2. Бобові + овочі

Бобові краще поєднувати не з м'ясом, а з овочами. Це пов'язано з тим, що рослинні білки разом легше перетравлюються. Це допомагає уникнути проблем з шлунково-кишковим трактом.

Геркулес з яйцем – поєднання, яке допоможе бути у формі / Фото povar

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3. Картопля + овочі

За словами Кален, це смачне, корисне і улюблене багатьма поєднання не зашкодить фігурі. Однак важливо враховувати розмір порцій.

4. Кава + горіхи

Приберіть або обмежте різні солодощі до кави. Замініть їх корисними горіхами. Пам'ятайте, що горіхів має бути небагато.

Горіхи – не тільки смачний, але і корисний продукт / Фото goodfon