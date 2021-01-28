Яке кардіо-тренування підійде при великій вазі: відео

Досить часто люди, у яких багато зайвої ваги, бояться почати займатися спортом.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Які кардіо-вправи підійдуть, і як їх правильно виконувати в домашніх умовах, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Прогулянка буде корисною у будь-якому випадку, але прогулянка в "зоні жиросжиганияпалювання" дасть вам точно зрозуміти, що зараз з місця зрушуєтеся не лише ви, але і ваші зайві кілограми. А недопущення переходу за максимально допустиму частоту серцевих скорочень (ЧСС max) під час силового заняття не дасть перевантажити серце і нашкодити центральній нервовій системі, – пояснила фітнес-експертка.

Тренування підійде як для початківців, так і для людей з великою вагою / Фото republika

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Вона пояснила, що будь-які навантаження понад цю межу шкідливі для здоров'я і ніяк не пов'язані зі спаленням жиру.

У цей момент організм переходить у критичну фазу роботи і думає тільки про виживання, тому після такого тренування він постарається по максимуму відкласти "резервні запаси" для наступного подібного "воєнного стану". Тепер його метою буде виживання і накопичення, а не скидання зайвого баласту, – додала Медушкіна.

Тренування можна робити в домашніх умовах / Фото seznamte

Як виконувати вправи – дивіться на відео: