Тонка талія та красивий прес: які 3 вправи робити вдома

Для того щоб мати ідеальну фігуру, потрібно правильно підібрати вправи. Вони допоможуть зробити гарний плоский живіт і тонку талію.

Лише 3 вправи дозволять добитися відмінного ефекту. Як їх виконувати – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу та здорового способу життя Олена Кален.

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3 ефективних вправи для красивого преса та тонкої талії

Планка

Цю вправу рекомендується виконувати в статичному положенні. Для цього ляжте на підлогу, зігніть руки в ліктях, упріться ними в підлогу та підніміться так, щоб від голови до п'ят тіло було в прямій лінії. Важливо не випинати сідниці та не прогинати поперек. У такому положенні залишайтеся як можна довше.

Вакуум

Це заняття дозволить зміцнити внутрішні поперечні м'язи. Для цього необхідно встати прямо, зробити глибокий видих й втягнути живіт. Затримайте дихання на максимально тривалий час і зробіть глибокий вдих. Виконайте 3-4 підходи.

Вакуум – одна з найбільш ефективних вправ / Фото pinterest

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Скручування

За словами експертки, слід вибирати класичний варіант – він правильний з точки зору техніки.

Необхідно лягти на спину та зігнути ноги в колінах. Робимо видих і плавно підіймаємо верхню частину корпусу. Поперек і сідниці повинні бути щільно притиснуті до підлоги. У такому положенні потрібно затриматися на 1-2 секунди, після чого можна повернутися у вихідну позицію.

Пам'ятайте про якість виконання вправ та техніку. Багато хто у гонитві за швидким результатом нехтує простими правилами й замість плоского живота отримує проблеми зі здоров'ям. Також важливо пам'ятати: ніякі тренування не дадуть ефекту, якщо постійно переїдати та не змінити свого ставлення до їжі,

– резюмувала Олена Кален.