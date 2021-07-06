Як їсти і худнути за методом тарілки: дієтологиня показала на фото конкретні приклади порцій

Більшість дієт передбачають виключення деяких продуктів з раціону, але не "правило тарілки". Цей принцип харчування більше припаде до душі тим, кому підрахунок калорій здається болісним і довгим шляхом до схуднення. Суть методу в тому, що можна їсти все, але в певних пропорціях.

Як їсти і худнути за допомогою "правила тарілки" розповіла дієтологиня Альбіна Коміссарова. Оскільки звучить усе доволі просто, а на практиці виникає чимало запитань, фахівець постаралася роз'яснити, як харчуватися за цим методом.

І ще 5 простих рішень, які допоможуть скоротити калорійність продуктів

– це метод контролю 1 порції, де 1/2 тарілки ви наповнюєте овочами / фруктами / зеленню, 1/4 – складними вуглеводами (крупи, хліб, картопля), 1/4 білком тваринним / рослинним. Олії / горішки / сир можна додати в кожен сектор, керуючись рекомендованою порцією в залежності від цілей, активності, потреб. Це визначається індивідуально в роботі з дієтологом.

Попри узагальнені рекомендації, у прихильників здорового харчування з'являються питання, зокрема: "А скільки у висоту можна накладати?".

Якщо ми говоримо про м'ясо / рибу, то товщина – 2 фаланги вашого вказівного пальця або приблизно сигаретна пачка стандартна.

Якщо йдеться про крупи, то на 1/4 тарілки виходить десь 4 – 6 столових ложок крупи / 1 скибочка хліба / 50 грамів макаронів в сухому вигляді.

Крім цього, багато хто запитує, як бути зі складними стравами (плов / окрошка / олів'є і тд).

Варіанта 2: або ми їмо це не по методу тарілки, або намагаємося уявити, як можна розподілити цей прийом їжі. Наприклад, 1/2 тарілки плову це рис (вуглеводи) + м'ясо (білок),

– пояснила дієтологиня.

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Правило тарілки – це не строгий зразок, це те, до чого треба прагнути, а невеликі відхилення при дотриманні дієти цілком припустимі!

Приклад порції за "методом тарілки":



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