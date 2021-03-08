Як їсти улюблені солодощі і худнути: 3 пункти, які ви маєте знати

Багато хто не може схуднути чере звичку їсти кондитерські вироби. Однак солодощі – не перешкода для зниження ваги, якщо їсти їх правильно.

На що звернути увагу, вживаючи солодке, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Любов до солодкого може стати великою перешкодою на шляху до стрункого тіла. Поділюся з вами деякими хитрощами, як можна додати у раціон солодке, щоб вага знижувалася,

– зазначила Кален.

Як правильно їсти солодощі, щоб худнути

Кондитерські вироби краще їсти з горіхами

Кален пояснила, що горіхи багаті жиром, який уповільнює процес травлення за рахунок того, що організму доводиться відокремлювати глюкозу від жиру, перш ніж її засвоїти. Таким чином, цукор у кров надходить повільніше. Це корисніше і для фігури, і для здоров'я, і для стрункості.

Вживайте солодощі з кавою

За словами експертки, їжа, яка вживається разом з кавою, всмоктується повільніше за рахунок виділення хлорогенової кислоти.

Також вона уповільнює розщеплення вуглеводів у травному тракті. Це означає, що цукор буде підніматися у крові повільніше, ніж якщо з'їсти солодке без кави,

– пояснила Кален.

Солодощі потрібно правильно вживати, щоб худнути / Фото Pixabay

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Додавайте фрукти у салат, до м'яса, в молочні продукти, кашу

Кален зазначила, що навіть шоколад можна додавати в сир і йогурт, наприклад. Це дозволяє сповільнити швидкість викиду глюкози у кров. Таким чином одна частина голоду вгамовується, а інша перекривається за рахунок білка і жиру, які є у страві.

Хтось може подумати про зайві калорії, але помилково вважати, що схуднути можна лише на низькокалорійних продуктах. Що точно можна отримати на низькокалорійних продуктах – це нестача вітамінів і прокачану нижню щелепу Тому що голод – це запит від організму на поживні речовини. Якщо ми їмо низькокалорійну їжу, ми обманюємо голову. Нам тільки здається, що ми з'їдаємо менше,

– резюмувала Олена Кален.