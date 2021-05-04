Як їсти більше овочів: ТОП-7 способів

Усім відомо, що умовою збалансованого харчування є велика кількість овочів. Однак часом люди не їдять овочі, скаржачись на одноманітність.

Однак існують способи урізноманітнити раціон і споживати більше овочів. Детальніше розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Овочі можуть набриднути всім, адже звичайні варіанти приготування виглядають так: нарізка овочева, овочевий салат, овочі-гриль, овочі на пару, рагу овочеве. Мені навіть ці варіанти не набридли за багато років, але це мені. Але я часто стикаюся з тим, що новачкам і людям, які не звикли їсти багато овочів, набридає овочева одноманітність,

– зазначила Усенко.

Як впровадити овочі у свій раціон

Овочеві супи. Цей варіант відмінно підійде для холодної пори року. Водночас є прекрасна страва для літа – холодний борщ. За словами Ольги Усенко, звичну картоплю в ньому можна замінити на більшу кількість бобових і покласти багато буряка. Омлети з овочами. У цю страву можна додавати різні варіанти овочів. М'ясні котлети можна готувати з овочами. Їх додають в фарш. Запіканки з овочами, сиром, м'ясом.

Овочі обов'язково повинні бути в раціоні / Фото Pixabay

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