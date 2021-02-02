Як вибирати мандарини при схудненні: важливі нюанси

Мандарин – корисний фрукт, який найбільш популярний в зимові місяці.

Джерело: інстаграм Олени Кален

Однак важливо правильно вибирати мандарини. Як це зробити – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Сезон мандаринів – у самому розпалі. Це дивовижний фрукт, який дарує нам вітаміни і радує своїм яскравим кольором і смаком! У мандарині міститься велика кількість вітамінів: С, В1, В2, В6, К, А, D, РР. Він благотворно впливає на кровоносні судини і запобігає ризику розвитку рахіту у дітей. Це справжнє джерело користі в зимовий період, – зазначила Кален.

Як вибирати мандарини

Перше, що потрібно оцінити при виборі мандаринів – шкірку. Її відтінки можуть варіюватися від жовтого до червонувато-оранжевого. Важливо: чим світліша шкірка фрукта – тим кислішим він буде.

За словами Кален, мандарини корисні при схудненні, а шкірка допомагає позбутися від жиру.​

Мандарини містять багато вітамінів ​/ Фото bb

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Кому не варто їсти мандарини

Мандарин, як уже говорилося вище, дуже корисний фрукт, проте в ньому багато цукрів, тому від нього краще відмовитися людям з діабетом. Також мандарини підвищують кислотність шлунка, тому протипоказані тим, у кого є захворювання шлунково-кишкового тракту (наприклад, гастрит або виразка).