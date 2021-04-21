Передчасне старіння: 7 причин, які має знати кожен

Кожна людина хоче якомога довше бути молодою і відтермінування старіння. Для цього важливо знати причини, які впливають на зовнішній вигляд і здоров'я.

Найчастіше йдеться про шкідливі звички та інші фактори. Детальніше про них розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі наші звички та різні фактори є основними причинами передчасного старіння,

– зазначила Кален.

Які причини та фактори наближають старіння

Паління. Всім відомо, що це одна з найпоширеніших шкідливих звичок. Токсичні сполуки, які виділяються при курінні сигарет, провокують появу зморшок, сухість шкіри та її обвисання. Багато сонця. Дуже багато хто любить засмагати й не замислюється над тим, що тривале перебування на сонці та солярій сприяють проникненню ультрафіолетових променів у шкіру. Це також призводить до передчасного старіння. Алкоголь та кава. Спиртні напої є причиною зневоднення організму. Через це шкіра стає сухою, а також обвисає. Кофеїн у надмірній кількості має аналогічний ефект. Недостача сну. Саме сон є відмінним засобом для відновлення сил та ресурсів. Водночас недостача сну, за словами експертки, безпосередньо пов'язана з раннім проявом ознак передчасного старіння.

Хороший сон є запорукою краси та здоров'я / Фото Pixabay

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Раціон. Людина повинна харчуватися збалансовано. Надмірне вживання продуктів з високим вмістом цукру і рафінованих вуглеводів також наблизять старіння. Хронічний стрес. Постійна напруга і хвилювання призводять до запалення в організмі, а також порушення сну. Це може бути причиною передчасного старіння. Гени. Експертка пояснила, що в геномі людини закодована інформація про організм та його стани. Деякі патологічні генетичні стани пов'язані з передчасним старінням.

Коли ми знаємо про фактори передчасного старіння, то з'являється розуміння, що на більшість з них ми можемо впливати самостійно і продовжити свою молодість, якщо для нас це дійсно важливо,

– резюмувала Олена Кален.