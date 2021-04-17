Як тренуватися вдома без інвентарю: вправи на все тіло

В умовах пандемії COVID-19 і карантинних обмежень тренування у домашніх умовах стали ще більш затребуваними. Займатися можна і без спортивного інвентарю.

Для досягнення максимального результату важливо підбирати правильні вправи. Їх показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

Читайте Як знизити калорійність раціону: лайфхаки для тих, хто стежить за вагою

Тренування без спортінвентарю

Всі вправи виконуємо в 3 – 5 раундів. Відпочинок меду вправами та колами – до відновлення. Можна також орієнтуватися на пульс – зниження після відпочинку має скласти 25 – 30 ударів.

Які вправи виконувати

Присідання + коліно-лікоть по діагоналі – 20 разів. Випад у бік + коліно до грудей – по 10 повторень. Віджимання + нога за ногу – 10 разів.

Займатися вдома можна і без спортивного інвентарю / Фото besthdwallpaper

Цікаво Навіщо потрібен сніданок: фітнес-тренерка розкрила один із секретів стрункості

Піраміда з киснем – 12 повторень. Ножиці вгору – 10 разів.

Ножиці – вправа, яка відмінно підійде для дому / Фото body

Техніку виконання вправ дивіться на відео: