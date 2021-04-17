Як тренуватися вдома без інвентарю: вправи на все тіло

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
В умовах пандемії COVID-19 і карантинних обмежень тренування у домашніх умовах стали ще більш затребуваними. Займатися можна і без спортивного інвентарю.
Для досягнення максимального результату важливо підбирати правильні вправи. Їх показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Всі вправи виконуємо в 3 – 5 раундів. Відпочинок меду вправами та колами – до відновлення. Можна також орієнтуватися на пульс – зниження після відпочинку має скласти 25 – 30 ударів.
Займатися вдома можна і без спортивного інвентарю / Фото besthdwallpaper
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