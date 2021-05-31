Як точно вдасться схуднути: названо 3 умови

Літо майже настало, а це означає, що час привести себе до ладу тим, хто ще не встиг цього зробити. У світі мільйони людей, які мріють схуднути.

Для того щоб точно знизити вагу, слід дотримуватися трьох правил. Детальніше розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.

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Дієти, харчування, тренування. Головне – регулярність і система! Коли є ці головні умови – успіх забезпечений, навіть якщо ви народжували багато, якщо гени, гормони та інше... Ми всі особливі, звичайно. Але все ж людський організм працює за одними правилами. Є загальні способи боротьби із зайвою вагою, чудесних таблеток поки не придумали,

– наголосила Пахірко.

Які правила допоможуть схуднути

1. Підрахунок калорій

Для схуднення необхідно дотримуватися дефіциту. Нутриціологиня підкреслила, що "ніякі новомодні дієти, супертренування, тренажери, обгортання, очищення не допоможуть" без цього пункту.

Щодня необхідно витрачати більше калорій, ніж споживається​ / Фото Pixabay

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2. Харчуємося збалансовано, вчасно та в задоволення

Розумію, іноді легше поголодувати, ніж рахувати калорії, шукати рецепти та альтернативи булочкам і цукерка. Тільки я ще не бачила нікого, хто б витримав позбавлення та жорсткі обмеження хоча б місяць. З таким підходом тільки дієти, зриви й знову дієти,

– уточнила Надія Пахярко.

Вона додала, що харчуватися можна повноцінно й смачно. При цьому клітини отримуватимуть свою норму БЖВ (білків, жирів, вуглеводів), вітамінів і мікроелементів.

3. Рух

Знизити вагу можна й без тренувань, проте з фізичною активністю це можна зробити швидше і здоровіше.

Фізична активність дозволяє схуднути швидше​ / Фото Pixabay