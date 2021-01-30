Як спати і худнути: дієтологи назвали ключові моменти, які варто знати кожному

Кількість та якість сну впливає не лише на самопочуття та загальний стан здоров'я, але і на вагу.

Джерело: інстаграм клініки дієтології Самойленко

Який зв'язок між сном, апетитом та ожирінням, розповіли фахівці клініки дієтології Самойленко.

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Як сон сон впливає на вагу

1. Вплив сну на бажання їсти. За апетит відповідають такі нейромедіатори, як лептин та грелін.

Грелін сигналізує: "Хм, пора вже і поїсти, не думаєш?", а лептин схрещує руки, вказуючи: "Все, я ситий". Доведено, що ті, хто спав по 4 години, мали підвищений вміст греліну (хочу їсти) порівняно з тими, хто спав близько 10 годин. Цей взаємозв'язок порушується з часом, і люди мало того, що постійно голодні, так і не насичуються достатньою кількістю їжі, – пояснили дієтологи.

Крім того, згідно з результатами досліджень, знижений сон впливає на вибір їжі і спосіб сприйняття їжею мозку (здебільшого, споживання калорій збільшується на 22%).

2. Сон та регуляція обміну речовин. Коли людина спить, організм спалює певну кількість калорій (цей показник індивідуальний та залежить від статі, віку, м'язової сили). Переривання сну його знижує. Якщо людина спить по 4 години замість 8, це може погіршити результат, а також у довготривалій перспективі призвести до таких проблем, як ожиріння та діабет 2-го типу.

3. Сон та мозок. За словами дієтологів, "недостатність сну притупляє активність у лобовій частці мозку, яка відповідає за прийняття рішень та самоконтроль. Крім того, так звані "центри винагороди" у мозгу більше стимулюються їжею тоді, коли ви недосипаєте".

Для того щоб уникнути ожиріння, варто спати не менше 8 годин / Фото royanews

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4. Сон та фізична активність. Якщо людина спить достатньо, це може покращити спортивні результати та знизити рівень втоми. У той же час при недосипанні кількість та інтенсивність фізичної активності знижується,.

5. Сон та ожиріння.

Дослідження показали, що люди, які спали близько 5,5 годин протягом тижня з обмеженим вживанням калорій, втрачали менший відсоток жирової тканини порівняно з тими, хто спав по 8,5 годин. Крім того, зменшення кількості годин сну призводило і до втрати м'язової тканини, – пояснили дієтологи.