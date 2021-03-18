Як швидко схуднути в ногах: 4 пункти, які змінять ваше тіло

Кожна дівчина мріє мати стрункі й підтягнуті ноги. Особливо це актуально у теплу пору року, коли хочеться носити короткі спідниці та шорти.

Як привести тіло до ладу і швидко схуднути в ногах – розповіла тренерка Марина Боржемская.

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Як схуднути в ногах і стегнах? А ще на попі і трохи на животі? Таке питання постає перед багатьма, коли потрібно швидко схуднути. Перед тим як почати худнути в ногах, ви повинні зрозуміти просту річ: не вийде худнути виключно локально, в якомусь одному місці – ногах або стегнах. Доведеться скидати вагу і повертати стрункість всьому тілу,

– зазначила Боржемська.

Що потрібно робити, щоб швидше схуднути

Необхідно багато ходити. За словами Боржемської, ще кращий варіант – ходьба сходами. Також у заняття можна включити плавання.

Виключіть з раціону магазинні соки і газовані напої.

Висипатися. Тренерка пояснила, що важливо лягати і прокидатися в один і той самий час, адже сон є запорукою краси жінки.

Секрет струнких ніг простий – фізична активність, правильне харчування і здоровий сон / Фото wmj

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Відмовитися від солодкого. Магазинні ласощі краще замінити корисними домашніми солодощами.

Якщо ви прагнете схуднути в ногах, то важливо зосередитися на спалюванні підшкірного жирового прошарку і боротьбі з целюлітом, який якраз і атакує ноги, стегна і попу,

– резюмувала Марина Боржемська.