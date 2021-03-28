Відома дієтологиня назвала три правила здорового схуднення

Намагаючись позбутися від зайвих кілограмів, багато хто не знає основних правил і принципів. Це призводить до дієт, після яких вага повертається.

Три основних правила здорового схуднення, дотримання яких допоможе назавжди розпрощатися з ненависною вагою, назвала дієтологиня Світлана Фус.

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Дієта – страшне слово, що вводить і наш організм, і нас самих у стан сильного стресу. І це не просто так, адже звичні порції або стають меншими, або настільки змінються іншими продуктами, що відбивають апетит. Будь-яка дієта – це той ще ризик з точки зору здоров'я, адже далеко не завжди певні обмеження у харчуванні можуть підійти саме вам. Інша справа – правильне харчування, яке базується на збалансованому раціоні з правильно розподіленим об'ємом білків, жирів і вуглеводів,

– зазначила Фус.

Як правильно харчуватися: 3 пункти

1. Споживання і витрата енергії

Енергія, яку ви отримуєте з їжею протягом дня, і енергія, яку ви витрачаєте, мають гармонійно співвідноситися. Якщо ви будете споживати більше, ніж витрачаєте, з'явиться надлишкова вага.

2. Меню

У вас повинно бути збалансоване щоденне меню, "в яке повинні входити всі необхідні для організму речовини – різноманітні білки, корисні жири і вуглеводи". Дієтологиня пояснила, що самостійно розробити індивідуальну систему харчування і підібрати правильний раціон без знань – дуже складно. Можливо, доведеться звернутися до фахівців.

Для зниження ваги ви повинні витрачати більше енергії, ніж отримуєте з їжею / Фото Pixabay

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3. Режим прийому їжі

Адже від того, наскільки правильно ви підберете продукти залежить тільки половина успіху. Друга частина ефективного, а головне безпечного схуднення – це вміле чергування цих продуктів, кратність і регулярне їх вживання,

– резюмувала Світлана Фус.⠀