Як швидко схуднути до літа: 2 простих, але ефективних поради

Кожна жінка мріє мати чудовий вигляд цілий рік. Влітку цього хочеться ще сильніше, адже настає час відпусток і заповітного відпочинку.

Для того щоб привести себе в форму до літа, слід дотримуватись двох рекомендацій. Ними поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Салат із кульбаби: що в ньому особливого та як приготувати

Зовсім скоро літо! Підготувала для вас 2 простих поради, які допоможуть зустріти пляжний сезон у всій красі, а також підтримувати себе у формі цілий рік,

– зазначила Кален.

1. Вправи

За словами експертки, доведено, що лише кілька вправ вранці дозволять перебувати у відмінному настрої протягом дня й менше реагувати на спокусливий вигляд їжі.

Які вправи виконувати

Планка (зміцнює м'язи торсу, рук і ніг).

Присідання (3 підходи по 10 разів).

Саме тренування допоможуть залишатися в тонусі, підвищити пружність шкіри й прискорити метаболізм.

Тренування потрібні для пружності шкіри​ / Фото Pixabay

Не проґавте 16 годин без їжі: чи варто сидіти на інтервальному голодуванні

2. Питний режим

Вода є найважливішим компонентом при схудненні. Вона виводить з організму шлаки й токсини, прискорює метаболізм і підтримує водний баланс. В середньому необхідно випивати 1,5-2 літра води щодня, проте слід пам'ятати, що все індивідуально. Рекомендується пити воду, коли виникає спрага.

У день рекомендується випивати 1,5-2 літра води​ / Фото Pixabay