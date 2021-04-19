Як схуднути після 50 років: вправи, які допоможуть виглядати ідеально

З віком позбутися зайвих кілограмів стає все складніше. Однак є спосіб, який допоможе тримати себе у відмінній формі.

Для цього потрібно виконувати правильні вправи. Які саме – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Для підтримки здоров'я і молодості після 50 рекомендуються фізичні вправи. Але не всі можуть собі дозволити інтенсивні навантаження. Пропоную 5 вправ, які допоможуть привести тіло в форму і зберегти молодість,

– зазначила Кален.

Як тренуватися після 50 років

Скандинавська ходьба. Ця вправа дозволить оздоровити організм Для виконання вправи потрібні спеціальні палиці – їх можна придбати в будь-якому спортивному магазині. Китайська гімнастика Тай чи. Цей варіант відмінно підійде для початківців, адже його основні принципи – неспішність, м'якість і розслабленість.

Необхідно сісти на підлогу, випрямити спину і схрестити ноги. Руки кладемо на коліна і глибоко дихаємо. При вдиху живіт потрібно округлити, а на видиху – втягнути. Робимо 15-20 глибоких вдихів.

Стаємо прямо і нахиляємося вперед. Відводимо руки до попереку і пальцями розминаємо хребці у напрямку зверху вниз.

Стоячи прямо, з'єднуємо руки в замок за спиною. Відведіть їх вгору вправо, затримуємо на кілька секунд, після чого переміщаємо вліво. Робимо 15-20 повторень.

Сідничний місток. Лягаємо на підлогу, ноги згинаємо в колінах. Плечі та руки притискаємо до підлоги. Підіймаємо таз вгору і затримуємося у такому положенні на 1-2 секунди. Повторюємо 15-20 разів.

Правильні вправи допоможуть бути у відмінній формі / Фото lifehacker

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Нахили. Стаємо прямо, ноги тримаємо на ширині плечей, руки – на талії. Нахиляємося вправо, витягнувши протилежну руку. Корпус розвертаємо вгору і затримуємося на 1-2 секунди. Після цього повертаємося в початкове положення. Потім нахиляємося вліво. Підйом рук і ніг.

Встаньте на карачки. Одночасно витягніть праву ногу і ліву руку. Не вигинайте спину. Виконайте те ж саме на іншу ногу і руку. Повторіть по черзі 10-15 разів,

– резюмувала Олена Кален.