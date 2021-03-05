Чого не можна робити для схуднення після 40 років: 3 пункти

Після 40 років у жінок змінюється гормональний фон і залишатися у відмінній формі стає складніше.

Чого не можна робити для схуднення після 40 років, а які продукти навпаки дуже корисні – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Читайте Як схуднути, набрати вагу і правильно харчуватися: приклади трьох вечерь

Розберемо, які страви включити в меню, щоб знизити вагу і підтримати організм після 40. Загальні рекомендації, які допоможуть підтримати форму,

– зазначила Кален.

Чого не варто робити після 40 років

Небезпечно сідати на жорстку дієту. Це пов'язано з тим, що метаболізм з віком сповільнюється, гормональний фон змінюється. Різка зміна харчування може позначитися на здоров'ї. Відмовтеся від розвантажувальних днів на кефірі та гречці. У цьому віці особливо важливо харчуватися різноманітно і смачно. Додайте до раціону більше свіжих овочів і риби. Пам'ятайте про фізичну активність. Спалити калорії і залишатися в тонусі допоможуть біг, гімнастика, плавання і зарядка. Також корисні прогулянки на свіжому повітрі і багато води протягом дня.

Гранат – ідеальний продукт після 40 років / Фото Pixabay

Цікаво Коли їсти фрукти, щоб худнути: нюанси для тих, хто хоче добре виглядати

Як харчуватися після 40 років

З віком в організмі жінки вичерпується запас естрогену, гормону, який бере участь в обмінних процесах і відповідає за емоційну стабільність. Його нестача призводить до дратівливості і швидкої стомлюваності. Тому бажано включити в раціон рослинну їжу, що містить цей компонент,

– уточнила Кален.

У яких продуктах – високий рівень естрогену:

Лляна олія.

Яблука і абрикоси.

Гранати.

Квасоля, нут, горох, соя.

Селера, шпинат, спаржа, баклажани.

Насіння гарбуза і горіхи.

Птах.

Риба.

Молюски, устриці і кальмари.

Куркума і імбир.

Також експертка рекомендує вживати вага, жито, висівки, бурий рис і ячмінь.

Для зниження ваги важливо не тільки, що ви їсте, але і скільки. Навіть корисні продукти відкладуться на боках, якщо переїдати,

– резюмувала Олена Кален.