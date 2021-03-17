Як схуднути під час Великого посту без шкоди для здоров'я: важливі рекомендації

Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Багато хто переконаний, що під час посту можна легко та швидко схуднути. Але через незнання важливих речей про харчування можна нашкодити своєму організму.
Як зазначає дієтологиня Надія Пахірко, небезпека посту у тому, що їжа рослинного походження дуже бідна білками, а рослинний білок засвоюється людиною набагато гірше, ніж тваринний. І на це мало хто звертає увагу. Тож фахівець підготувала низку рекомендацій для тих, хто дотримується посту і хоче скинути зайві кілограми.
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Білок – це будівельний матеріал всіх наших клітин. А найбагатші білком продукти – це м'ясо, яйця, молочні продукти та риба. І у період дефіциту білка організм компенсовує його з м'язів, які зменшуються, метаболізм сповільнюється, а жир відкладається швидше,
– говорить Пахірко.
Стежте, щоб у кожному прийомі їжі був рослинний білок / Фото pixabay
Білок відповідає за ситість. І, як правило, під час посту постійний голод люди заповнюють простими вуглеводами – великі порції картоплі, рису, макаронів різними способами приготування. І, звичайно, хліб і всякі солодощі. Адже організм постійно голодний і потребує регулярного надходження енергії. Надлишок вуглеводів перетворюється у жир.
Дієтологиня каже, важливо стежити, щоб у кожному прийомі їжі у вас були продукти, багаті рослинним білком:
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Ідеально, якщо в піст можна рибу і морепродукти. Це дуже цінне джерело білка і надзвичайно корисних жирів,
– додала лікарка.