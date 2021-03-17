Чи можна схуднути, не змінюючи харчування: нутриціологиня назвала основні принципи

Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
Шлях схуднення – не такий простий, як може здатися на перший погляд. Багато хто вважає, що потрібно змінювати раціон, проте фахівці рекомендують почати з підготовки.
Що потрібно зробити у першу чергу, щоб позбавитися від зайвої ваги, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Навіть не змінюючи свій раціон особливо, є принципи, які потрібно почати робити на першому етапі схуднення,
– зазначила Усенко.
Овочі повинні бути в раціоні щодня / Фото Pixabay
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Це ті принципи, які терміново потрібно впровадити у будь-який раціон, навіть не копаючись в твоїх улюблених стравах. Пройшовши адаптацію до цих принципів, можна спокійно заглиблюватися і змінювати звичні продукти на більш правильні. Але починати можна з цього,
– наголосила Усенко.
За її словами, за 2 – 3 тижні адаптації можна скинути 2 – 3 кілограми і підготувати себе до нового етапу.
Крім того, Ольга Усенко уточнила, що процес схуднення повинен бути комфортним, а не болісним і складним.