Як покращити метаболізм: 5 найкращих лайфхаків

Не секрет, що від швидкості обміну речовин залежить наша вага. Якщо ви хочете схуднути й стати стрункими, існують поради, як прискорити метаболізм.
Джерело: інстаграм Sportavita
Ці нескладні правила від тренерів спортивного клубу допоможуть налаштувати організм на спалювання жиру.
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Швидкість обміну речовин залежить від багатьох факторів / Фото Marieclaire
Правильне і регулярне харчування – один із важливих кроків до налагодження метаболізму / Фото lady.tut
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