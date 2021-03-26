Як приготувати смачний пісний плов: рецепт від відомої дієтологині

У Великий піст рекомендується утримуватися від низки продуктів, однак хочеться харчуватися смачно і різноманітно. Для цього слід використовувати правильні рецепти.

Рецептом смачного пісного плову поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Під час Великого посту можна їсти багато овочів, фруктів і круп. Одна з найпопулярніших – булгур. Пропоную рецепт пісного плову, який припаде до смаку всім членам сім'ї,

– зазначила Фус.

Інгредієнти:

Крупа булгура – 1 склянка.

Помідори квашені рубані – 400 грамів.

Нут відварений – 1 склянка.

Цибуля ріпчаста червоний – 1 одиниця.

Перець солодкий червоний – 1 одиниця.

Часник – 2 зубки.

Паста томатна – 1 столова ложка.

Петрушка – кілька гілочок.

М'ята – кілька гілочок.

Бульйон овочевий – 190 мілілітрів.

Зіра мелена – 1 чайна ложка.

Кориця мелена – 0,25 чайної ложки.

Перець чилі мелений – за смаком.

Олія – 2 столових ложки.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Навіть пісний плов може бути смачним / Фото kulinarenok

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Як готувати: