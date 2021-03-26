Як приготувати смачний пісний плов: рецепт від відомої дієтологині

У Великий піст рекомендується утримуватися від низки продуктів, однак хочеться харчуватися смачно і різноманітно. Для цього слід використовувати правильні рецепти.
Рецептом смачного пісного плову поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Під час Великого посту можна їсти багато овочів, фруктів і круп. Одна з найпопулярніших – булгур. Пропоную рецепт пісного плову, який припаде до смаку всім членам сім'ї,
– зазначила Фус.
Інгредієнти:
- Крупа булгура – 1 склянка.
- Помідори квашені рубані – 400 грамів.
- Нут відварений – 1 склянка.
- Цибуля ріпчаста червоний – 1 одиниця.
- Перець солодкий червоний – 1 одиниця.
- Часник – 2 зубки.
- Паста томатна – 1 столова ложка.
- Петрушка – кілька гілочок.
- М'ята – кілька гілочок.
- Бульйон овочевий – 190 мілілітрів.
- Зіра мелена – 1 чайна ложка.
- Кориця мелена – 0,25 чайної ложки.
- Перець чилі мелений – за смаком.
- Олія – 2 столових ложки.
- Сіль – за смаком.
- Перець – за смаком.
Навіть пісний плов може бути смачним / Фото kulinarenok
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Як готувати:
- Цибулю очищаємо і нарізаємо кубиками. Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння і плодоніжку, нарізаємо середніми кубиками. Олію розігріваємо у товстостінній каструлі. Кладемо цибулю, перець, і тримаємо на маленькому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Додаємо часник, томатну пасту, зіру, корицю, чилі, і ще протягом хвилини тримаємо на вогні, помішуючи. Всипаємо булгур і готуємо ще хвилину. Додаємо рубані помідори і нут, вливаємо бульйон, збільшуємо вогонь і доводимо до кипіння.
- Солимо, перчимо, накриваємо каструлю кришкою і зменшуємо вогонь до мінімального, готуємо 15 хвилин, щоб рідина повністю вбралася. Знімаємо каструлю з вогню і залишаємо на 5 хвилин. Петрушку і м'яту дрібно нарізаємо і перемішуємо з пловом.