Як приготувати смачний пісний плов: рецепт від відомої дієтологині

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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

У Великий піст рекомендується утримуватися від низки продуктів, однак хочеться харчуватися смачно і різноманітно. Для цього слід використовувати правильні рецепти.

Рецептом смачного пісного плову поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Під час Великого посту можна їсти багато овочів, фруктів і круп. Одна з найпопулярніших – булгур. Пропоную рецепт пісного плову, який припаде до смаку всім членам сім'ї,
– зазначила Фус.

Інгредієнти:

  • Крупа булгура – 1 склянка.
  • Помідори квашені рубані – 400 грамів.
  • Нут відварений – 1 склянка.
  • Цибуля ріпчаста червоний – 1 одиниця.
  • Перець солодкий червоний – 1 одиниця.
  • Часник – 2 зубки.
  • Паста томатна – 1 столова ложка.
  • Петрушка – кілька гілочок.
  • М'ята – кілька гілочок.
  • Бульйон овочевий – 190 мілілітрів.
  • Зіра мелена – 1 чайна ложка.
  • Кориця мелена – 0,25 чайної ложки.
  • Перець чилі мелений – за смаком.
  • Олія – 2 столових ложки.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Навіть пісний плов може бути смачним / Фото kulinarenok

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Як готувати:

  • Цибулю очищаємо і нарізаємо кубиками. Солодкий перець розрізаємо навпіл, видаляємо насіння і плодоніжку, нарізаємо середніми кубиками. Олію розігріваємо у товстостінній каструлі. Кладемо цибулю, перець, і тримаємо на маленькому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
  • Додаємо часник, томатну пасту, зіру, корицю, чилі, і ще протягом хвилини тримаємо на вогні, помішуючи. Всипаємо булгур і готуємо ще хвилину. Додаємо рубані помідори і нут, вливаємо бульйон, збільшуємо вогонь і доводимо до кипіння.
  • Солимо, перчимо, накриваємо каструлю кришкою і зменшуємо вогонь до мінімального, готуємо 15 хвилин, щоб рідина повністю вбралася. Знімаємо каструлю з вогню і залишаємо на 5 хвилин. Петрушку і м'яту дрібно нарізаємо і перемішуємо з пловом.