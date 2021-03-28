Як приготувати пісний овочевий салат: крутий рецепт від тренерки

У Великий піст, не дивлячись на багато харчових обмеження, теж хочеться харчуватися смачно. Відмінним варіантом є салати.

Рецептом пісного овочевого салату поділилася тренерка Марина Боржемська.

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Пісний легкий овочевий салат

Інгредієнти:

Свіжий буряк – 1 штука.

Молода капуста – ½ голівки.

Сир тофу – 100 грамів.

Груша – ½.

Помідор – 1 штука.

Лляна олія – 1 столова ложка.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Сік лимона – 2 чайних ложки.

Сир тофу можна їсти в піст – він виготовлений з соєвих бобів і нічого молочного в ньому не міститься / Фото Pixabay

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Як готувати:

Шаткуємо капусту і буряк, нарізаємо помідор невеликими шматочками, а сир тофу – кубиками. Грушу нарізаємо слайсами. Салат заправляємо лляною олією і лимонним соком, додаємо сіль і перець.

Заправити салат можна лляною олією​ / Фото Pixabay