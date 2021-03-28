Як приготувати пісний овочевий салат: крутий рецепт від тренерки

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
У Великий піст, не дивлячись на багато харчових обмеження, теж хочеться харчуватися смачно. Відмінним варіантом є салати.
Рецептом пісного овочевого салату поділилася тренерка Марина Боржемська.
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Сир тофу можна їсти в піст – він виготовлений з соєвих бобів і нічого молочного в ньому не міститься / Фото Pixabay
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Шаткуємо капусту і буряк, нарізаємо помідор невеликими шматочками, а сир тофу – кубиками. Грушу нарізаємо слайсами. Салат заправляємо лляною олією і лимонним соком, додаємо сіль і перець.
Заправити салат можна лляною олією / Фото Pixabay