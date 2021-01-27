Як приглушити голод і знизити цукор у крові: проста порада від нутриціологині

Якщо вам постійно хочеться їсти – це питання потрібно вивчити більш ретельно, і ввести до раціону низку продуктів з особливими харчовими волокнами.
Источник: інстаграм Катерини Медушкіної
Що допоможе придушити голод, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.
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Що допоможе приглушити голод і налагодити роботу всього організму? Знизити цукор в крові і навіть попередити розвиток злоякісних пухлин? Все це – клітковина. Це особливі харчові волокна і ще один різновид вуглеводів, але, на відміну від інших своїх "побратимів", клітковина майже не перетравлюється, але в раціоні вона повинна бути обов'язково, – зазначила Медушкіна.
Клітковина міститься в крупах, овочах, борошні та ін. / Фото fitcurves
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Є харчуванням для кишкової мікрофлори, нормалізує процеси травлення і налагоджує правильний синтез мікроорганізмів, які потрібні імунітету.
Нутриціологиня пояснила, що харчові волокна діляться на дві групи (обидві потрібні організму людини):
Скільки потрібно споживати клітковини і звідки її брати? Людині, за різними джерелами, необхідно в день від 15 до 38 г клітковини. В середньому, це 3 порції овочів, фруктів або зелені + 2 порції цільних круп, – резюмувала Медушкіна.