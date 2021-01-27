Як приглушити голод і знизити цукор у крові: проста порада від нутриціологині

Якщо вам постійно хочеться їсти – це питання потрібно вивчити більш ретельно, і ввести до раціону низку продуктів з особливими харчовими волокнами.

Источник: інстаграм Катерини Медушкіної

Що допоможе придушити голод, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.

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Що допоможе приглушити голод і налагодити роботу всього організму? Знизити цукор в крові і навіть попередити розвиток злоякісних пухлин? Все це – клітковина. Це особливі харчові волокна і ще один різновид вуглеводів, але, на відміну від інших своїх "побратимів", клітковина майже не перетравлюється, але в раціоні вона повинна бути обов'язково, – зазначила Медушкіна.

У чому користь клітковини

У шлунку клітковина збільшується в об'ємі, тому людина тривалий час не відчуває голоду.

Очищає кишечник від шкідливих речовин, які не потрібні організму, покращуючи перистальтику. Також вона сприяє виведенню з організму токсинів, важких металів і радіонуклідів.

Уповільнює гідроліз вуглеводів. Це дозволяє рівню глюкози підвищуватися поступово, без різких стрибків. Тому, чим менше оброблений вуглеводний продукт, що містить клітковину (сирі овочі, цільні неочищені крупи, борошно грубого помелу і т.д.) – тим він корисніший.

Знижує загальний холестерин, "а також званий "поганим" холестерин ліпопротеїнів низької щільності. Той самий, який підвищує ризик розвитку хвороб серця і судин".

Клітковина міститься в крупах, овочах, борошні та ін.​ / Фото fitcurves

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Є харчуванням для кишкової мікрофлори, нормалізує процеси травлення і налагоджує правильний синтез мікроорганізмів, які потрібні імунітету.

Нутриціологиня пояснила, що харчові волокна діляться на дві групи (обидві потрібні організму людини):

Розчинні (вони містяться в злаках, в м'якоті фруктів, ягід і овочів). Нерозчинні (є в шкірці і стеблах цих продуктів, а також у злаках).

Скільки потрібно споживати клітковини і звідки її брати? Людині, за різними джерелами, необхідно в день від 15 до 38 г клітковини. В середньому, це 3 порції овочів, фруктів або зелені + 2 порції цільних круп, – резюмувала Медушкіна.