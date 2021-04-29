Як прибрати живіт, що "випадає": відео, яке змінить ваше тіло

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Живіт, який випадає, – проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Вирішити її можна за допомогою правильного підходу – тренувань та збалансованого харчування.
Тренуватися можна навіть у домашніх умовах. Ефективні вправи показала фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Живіт, що випадає та який не втягнути ніякими зусиллями – проблема для багатьох актуальна. І часто, намагаючись впоратися з цим завданням, дівчата роблять типову помилку – починають качати прес, не замислюючись, що це проблема насправді двостороння. Живіт випадає через відсутність тонусу в спині та м'язовому корсеті,
– зазначила Медушкіна.
Нахиляємося з прямою спиною та прямими колінами. Копчик відтягуємо назад, верх – вперед. Дивимося на підлогу. Робимо 3 підходи по 15 повторень,
– пояснила Катерина Медушкіна.
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Планка – одна з найбільш ефективних вправ / Фото championat