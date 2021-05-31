Як правильно тренуватися на вулиці: 5 простих правил

За вікном – тепло, а це означає, що популярними стали тренування на свіжому повітрі. Це також актуально через карантинні обмеження, які час від часу запроваджуються в різних містах через пандемію COVID-19.

Займаючись на вулиці, потрібно дотримуватися деяких простих правил. Детальніше розповіли у проєкті Wowbody slim, авторами якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Тренування на свіжому повітрі – це круто! Користуйся моментом і обов'язково пам'ятай про правила,

– зазначили у проєкті.

Що потрібно знати про тренування на вулиці

1. Вода

У спекотну погоду організм людини має особливу потребу в рідині. Під час тренування потрібно постійно робити по кілька ковтків води. Важливо: не пийте воду одним духом.

2. Одяг

Для тренувань на свіжому повітрі підбирайте речі з натуральних матеріалів. Це має бути легкий за вагою одяг і взуття. Пам'ятайте, що чим більше поверхні тіла відкрито – тим йому легше охолоджуватися в спеку.

Під час тренування важливо постійно пити воду / Фото Pixabay

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3. Час

У літні місяці потрібно тренуватися у ранковий чи вечірній час, коли немає спеки.

4. Початок та завершення

Перед тренуванням має бути розминка, а після – заминка. Це необхідно для розігріву м'язів та уникнення різних травм під час заняття.

5. Вид активності

Займайтеся тим, що вам до душі, пробуйте різні види тренувань – це має приносити вам задоволення.