Прес у парі: відео класного тренування на свіжому повітрі

Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Прес – одна з найвідоміших і найбільш популярних вправ. Її виконують як чоловіки, так і жінки. Не всі знають, що качати прес можна й у парі.
Як це правильно робити – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Разом з партнером тренуватися завжди веселіше, а займатися в парі можна і вдома. Партнером можна запросити подругу, свого чоловіка або дитину. Займаючись удвох, ви зможете краще контролювати один одного у правильності виконання обраних вправ, допомагати, коли це необхідно один одному при виході у певні положення,
– зазначила Самойлова.
Вона також додала, що парні тренування не хочеться прогулювати, адже вже є домовленості з партнером.
Євгенія Самойлова показала 2 вправи на прес на свіжому повітрі. Для їх виконання знадобиться фітнес-килимок, зручний спортивний одяг та взуття.
Прес – одна з найвідоміших вправ / Фото Pixabay
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Прес у парі можна виконувати вдома, в залі й навіть на свіжому повітрі / Фото my-sport-life