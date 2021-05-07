Як позбутися від жиру на боках і животі: чемпіонка показала відео

Жирові відкладення на боках і животі – проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Вирішити її можна лише комплексно.

Важливо створити дефіцит калорій, а також підібрати правильні вправи. Детальніше розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Що позбавить від жиру на боках

Жирок на боках так само, як і жирок на інших частинах тіла, прибирається одним і тим же шляхом – харчуванням, а саме – дефіцитом калорій. Дефіцит калорій – це негативна різниця, яка виникає між споживаними й затраченими калоріями на добу,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що при дефіциті калорій організм починає брати енергію з жирових депо.

При цьому важливо створити невеликий дефіцит калорій, почати тренуватися чи збільшити рухову активність за день та вживати свою норму білка. Це необхідно для того, щоб спалювався жир, а не м'язи.

Прибрати боки допоможе дефіцит калорій і правильні вправи / Фото postila

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Чи можна прибрати жир з боків, виконуючи по 100 бічних скручувань на прес? Звичайно, ні, адже жир не горить локально. Але такі вправи варто включати у свої тренування 1-2 рази на тиждень для тонусу, загального зміцнення м'язів,

– пояснила тренерка.

Які вправи слід виконувати

Скручування у планці – по 15 разів у 3 підходи.

Бічна планка з підйомом – по 15 разів у 3 підходи.

Діагональні скручування – по 20 разів на кожен бік у 3 підходи.

Скручування, лежачи з піднятими ногами – по 15 разів на кожен бік у 3 підходи.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: