Як повністю прибрати целюліт: 6 способів від фітнес-тренерки

Целюліт є ворогом безлічі жінок. Кожна з них мріє назавжди від нього позбутися.

Чому з'являється целюліт, які види має, і як від нього позбутися, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемская.

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Серед ваших коментарів я побачила одну історію. Про те, що 19 річна дочка моєї підписниці не може позбутися целюліту, хоча правильно харчується і ходить на масажі. Поговоримо про нашу жіночу "родзинку", і що з нею робити?

– зазначила Боржемська.

Причини появи целюліту

Неправильне харчування.

Різкий перехід з низьковуглеводної дієти на калорійне харчування.

Низька фізична активність.

Стреси.

Генетична схильність.

Екологія.

Гормональні збої.

Варикоз.

Шкідливі звички.

Тренерка наголосила, що будь-яка з цих причин може стати провокуючим фактором для появи целюліту.

Головний спосіб позбавлення від целюліту – правильне харчування / Фото Pixabay

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Як позбутися целюліту

Для того щоб прибрати апельсинову кірку, потрібно визначити стадію целюліту:

1 стадія – шкіра стегон рівна і гладка, але втрачає еластичність.

– шкіра стегон рівна і гладка, але втрачає еластичність. 2 стадія – з'являється набряклість, помітні горбики на тілі.

– з'являється набряклість, помітні горбики на тілі. 3 стадія – "апельсинову кірку" видно неозброєним оком, відчуваються ущільнення.

– "апельсинову кірку" видно неозброєним оком, відчуваються ущільнення. 4 стадія – бугристість яскраво виражена, з'являються хворобливі відчуття.

За словами Марини Боржемської, для 4 стадії потрібно більше зусиль і індивідуально розроблений план, але 1, 2 і 3 стадії можна побороти.

Правильне харчування. За словами тренерки, це головний спосіб позбавлення від целюліту. Також важливо пити багато води. Фітнес. Якщо не робити вправи, повернути тонус шкіри не вийде. Контрастний душ. Боржемська уточнила, що цей пункт є не тільки лікуванням, але й профілактикою "апельсинової кірки". Душ потрібно тримати на відстані близько 10 см. Ванни.

З морською сіллю, екстрактами водоростей, ефірними маслами здатні розбудити обмінні процеси, які заснули,

– уточнила тренерка.