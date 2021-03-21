Як повністю прибрати целюліт: 6 способів від фітнес-тренерки

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Целюліт є ворогом безлічі жінок. Кожна з них мріє назавжди від нього позбутися.
Чому з'являється целюліт, які види має, і як від нього позбутися, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемская.
Цікаво Схуднення до літа: ТОП-5 помилок жінок і чоловіків
Серед ваших коментарів я побачила одну історію. Про те, що 19 річна дочка моєї підписниці не може позбутися целюліту, хоча правильно харчується і ходить на масажі. Поговоримо про нашу жіночу "родзинку", і що з нею робити?
– зазначила Боржемська.
Тренерка наголосила, що будь-яка з цих причин може стати провокуючим фактором для появи целюліту.
Головний спосіб позбавлення від целюліту – правильне харчування / Фото Pixabay
Корисно Яку їжу брати з собою на роботу: 3 простих і смачних рецепти
Для того щоб прибрати апельсинову кірку, потрібно визначити стадію целюліту:
За словами Марини Боржемської, для 4 стадії потрібно більше зусиль і індивідуально розроблений план, але 1, 2 і 3 стадії можна побороти.
З морською сіллю, екстрактами водоростей, ефірними маслами здатні розбудити обмінні процеси, які заснули,
– уточнила тренерка.