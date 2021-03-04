Як полюбити своє тіло: 8 пунктів, здатних змінити життя

Дуже багато жінок і дівчат незадоволені своїм тілом. Це впливає на якість життя.

Як полюбити своє тіло, щоб сповна їм насолоджуватися та забути про дискомфорт, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

Читайте Коли їсти фрукти, щоб худнути: нюанси для тих, хто хоче добре виглядати

Для початку оцініть, наскільки ваша думка про власне тіло впливає на відчуття щастя, самооцінку, сексуальність і ідентичність. Чи поважаєте ви своє тіло чи дратуєтеся через те, що воно не відповідає вашим фантазіям про 42-й розмір? Можливо, саме час укласти мир з вашим фізичним "Я",

– зазначила Полтавська.

8 вправ, які допоможуть полюбити своє тіло

1. Проговоріть свої почуття. За словами Полтавської, потрібно залишитися наодинці, роздягнутися і встати перед дзеркалом. Необхідно промовити вголос все те, що ви бачите – як позитивні, так і негативні моменти.

Відзначайте ступінь негативних і позитивних почуттів про кожний окремий аспект свого тіла: форму, текстуру, колір. Це допоможе вам надалі відстежити динаміку,

– додала тренерка.

2. Напишіть листа своєму тілу.

Важливо в листі висловити усі реальні думки і почуття, як позитивні, так і негативні.

3. Укладіть зі своїм тілом перемир'я. Тренерка пояснила, що першу вправу потрібно повторювати протягом 10 днів, після чого слід написати нового листа, обіцяючи своєму тілу поважати його.

Навчіться любити своє тіло / Фото Pixabay

Цікаво Як схуднути, набрати вагу і правильно харчуватися: приклади трьох вечерь

4. Поміркуйте і запишіть все, що знаєте про своє тіло, і про те, як це впливає на вашу поведінку, сексуальність, впевненість в собі і сприйняття себе в цілому. Звідки у вас ці переконання? Можливо, їх пора переглянути,

– закликала Анастасія Полтавська.

5. Зупиняйте себе, коли у вас виникають негативні думки про своє тіло. За словами тренерки, важливо помічати моменти, коли ці думки починаються, і міняти свої оцінки.

6. Поважайте своє тіло і дбайте про нього. Знайдіть заняття до смаку, яке дозволить залишатися у відмінній формі.

7. Концентруйтеся на відчуттях. Тренерка наголосила, що тіло є джерелом приємних відчуттів і задоволення. Тільки після того, як ви приймете своє тіло, ви зможете їм більш повно насолодитися.

8. Слухайте своє тіло. Не слід порівнювати його з різними ідеалами або подругами. Анастасія Полтавська закликала визнати свою унікальність і жити з нею в гармонії.