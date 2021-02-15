Як не думати про їжу: важливі моменти, які допоможуть прибрати зайву вагу

Джерело:Інстаграм Анастасії Полтавської
Для того щоб перестати думати про їжу, необхідно навчитися розрізняти типи голоду і дотримуватися кількох харчових правил.
Як навчитися розуміти потреби організму – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
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Існує 2 типу голоду: фізичний і емоційний. При настанні фізичного голоду ми помічаємо характерні ознаки того, що нам дійсно потрібно поїсти (бурчання у животі, голодні спазми). Емоційний голод – демон, який сидить на плечі і шепоче на вухо: "Ну давай же, заїж свій біль і образу відром морозива!"
– зазначила Полтавська.
Оцініть свою ситість за шкалою від 1 до 10 і вставайте з-за столу, коли насичення досягне 7. Чи можете взяти невелику паузу, трохи порухатися і оцінити ступінь голоду. Головне – не переїдати, але відчувати ситість,
– пояснила Полтавська.
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Завжди їжте тільки тоді, коли відчуваєте голод / Фото Pixabay
Припиніть картати себе і подружіться з їжею. Вчіться прислухатися до сигналів організму і відрізняти реальні потреби від уявних і сьогохвилинних бажань,
– резюмувала тренерка.