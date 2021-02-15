Як не думати про їжу: важливі моменти, які допоможуть прибрати зайву вагу

Для того щоб перестати думати про їжу, необхідно навчитися розрізняти типи голоду і дотримуватися кількох харчових правил.

Як навчитися розуміти потреби організму – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Існує 2 типу голоду: фізичний і емоційний. При настанні фізичного голоду ми помічаємо характерні ознаки того, що нам дійсно потрібно поїсти (бурчання у животі, голодні спазми). Емоційний голод – демон, який сидить на плечі і шепоче на вухо: "Ну давай же, заїж свій біль і образу відром морозива!"

– зазначила Полтавська.

Як припинити думати про їжу

Їсти потрібно тоді, коли з'являється відчуття голоду, припиняємо прийом їжі по насиченню. До продуктів харчування треба ставитися усвідомлено.

припиняємо прийом їжі по насиченню. До продуктів харчування треба ставитися усвідомлено. Важливо змінити ставлення до їжі – вона не повинна бути нагородою.

– вона не повинна бути нагородою. Коли хочеться з'їсти щось шкідливе – згадайте про те, що приносить вам задоволення і радість (спорт, прогулянки, перегляд фільмів, читання та ін.).

– згадайте про те, що приносить вам задоволення і радість (спорт, прогулянки, перегляд фільмів, читання та ін.). Якщо захотілося поїсти – зробіть легкий овочевий салат або гарячий борщ.

Перед прийомом їжі визначтеся, чого вам хочетьс я: "ситного або легкого, солоного або солодкого, м'якого або хрусткого, щільного або рідкого".

– зробіть легкий овочевий салат або гарячий борщ. Перед прийомом їжі я: "ситного або легкого, солоного або солодкого, м'якого або хрусткого, щільного або рідкого". Розумно ставтеся до їжі , і не відволікайтеся під час їжі на інші заняття (перегляд відео, соціальні мережі, розмови та ін.).

, і не відволікайтеся під час їжі на інші заняття (перегляд відео, соціальні мережі, розмови та ін.). Не їжте занадто швидко, щоб не пропустити момент насичення.

Оцініть свою ситість за шкалою від 1 до 10 і вставайте з-за столу, коли насичення досягне 7. Чи можете взяти невелику паузу, трохи порухатися і оцінити ступінь голоду. Головне – не переїдати, але відчувати ситість,

– пояснила Полтавська.

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Завжди їжте тільки тоді, коли відчуваєте голод / Фото Pixabay

Не вживайте їжу "за компанію" – так можна не помітити, коли в хід піде другий десерт.

– так можна не помітити, коли в хід піде другий десерт. Люди найчастіше переїдають в моменти тривоги – контролюйте себе.

– контролюйте себе. Обов'язково рухайтеся. Якщо вам не подобаються тренування – шукайте оптимальний вид фізичного навантаження, який відволікатиме і приноситиме задоволення.

Припиніть картати себе і подружіться з їжею. Вчіться прислухатися до сигналів організму і відрізняти реальні потреби від уявних і сьогохвилинних бажань,

– резюмувала тренерка.