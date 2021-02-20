Ховати їжу і звинувачувати: як не варто поводитися, якщо у вашої дитини є надлишкова вага

Дієтологиня Тетяна Лакуста підготувала перелік порад для батьків та розповіла, як не можна боротися з надмірною вагою дитини. Певна поведінка може зашкодити дитячій психіці.

Не сваріть дитину, не ховайте їжу і не звинувачуйте її

Ні в якому разі не можна говорити: "подивися на свій живіт, на свої боки", "Не їж цукерку, штани вже малі стали".

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Не садіть дитину на дієту без пояснень

Поки ви не розібралися з основою харчування, не пояснили дитині про фізіологію змін в тілі: про надмірний апетит, який може бути при статевому дозріванні, про зміну ваги – не залякуйте підлітків здоровими салатами і відварною куркою,

– застерігає дієтологиня.

Перегляньте структуру харчування вдома, купіть тарілки збалансованого харчування, поділені на сектори. Не забороняйте солодощі, поговоріть про їхню кількість та про їхнє місці в раціоні.



Поговоріть з дитиною про кількість та про місце солодощів у раціоні / Фото facebook

Не обговорюйте статуру дитини з подружками або бабусями

Сидячи в сусідній кімнаті, дізнаватися про себе різні епітети – дуже неприємно, підвищується скутість і зменшується довіру до батьків,

– зазначає Лакуста.

Вона також додала, що сама дитина може й не знати про свою проблему, поки мама не скаже "не їж хліб, якщо не хочеш бути потім такою ж товстою, як і я".

Не нехтуйте фразами "я товста/ий", "я собі не подобаюся, соромлюся себе"

Підлітковий період – це атомний вибух з почуттів, емоцій, перевороту в сприйнятті себе. Коли дитина говорить про важкі переживання – батькам може бути ще важче це переживати, тому й може виникнути бажання відмахнутися. Але краще проговорити спільні варіанти вирішення ситуації, радить фахівець.

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Проаналізуйте атмосферу в квартирі, школі, родині

Може, щось сталося, дитина переживає і підтримує себе з допомогою великої кількості їжі,

– говорить Тетяна Лакуста.