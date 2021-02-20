Ховати їжу і звинувачувати: як не варто поводитися, якщо у вашої дитини є надлишкова вага

Джерело:інстаграм Тетяни Лакусти
Дієтологиня Тетяна Лакуста підготувала перелік порад для батьків та розповіла, як не можна боротися з надмірною вагою дитини. Певна поведінка може зашкодити дитячій психіці.
Ні в якому разі не можна говорити: "подивися на свій живіт, на свої боки", "Не їж цукерку, штани вже малі стали".
І ще З якого віку дітям можна пити каву: Фус пояснила нюанси
Поки ви не розібралися з основою харчування, не пояснили дитині про фізіологію змін в тілі: про надмірний апетит, який може бути при статевому дозріванні, про зміну ваги – не залякуйте підлітків здоровими салатами і відварною куркою,
– застерігає дієтологиня.
Поговоріть з дитиною про кількість та про місце солодощів у раціоні / Фото facebook
Сидячи в сусідній кімнаті, дізнаватися про себе різні епітети – дуже неприємно, підвищується скутість і зменшується довіру до батьків,
– зазначає Лакуста.
Вона також додала, що сама дитина може й не знати про свою проблему, поки мама не скаже "не їж хліб, якщо не хочеш бути потім такою ж товстою, як і я".
Підлітковий період – це атомний вибух з почуттів, емоцій, перевороту в сприйнятті себе. Коли дитина говорить про важкі переживання – батькам може бути ще важче це переживати, тому й може виникнути бажання відмахнутися. Але краще проговорити спільні варіанти вирішення ситуації, радить фахівець.
Читайте також Чи можна дітям їсти шоколад: Фус відповіла на популярне питання
Може, щось сталося, дитина переживає і підтримує себе з допомогою великої кількості їжі,
– говорить Тетяна Лакуста.