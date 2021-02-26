Як не переїдати: відома тренерка дала пораду тим, хто худне

26 лютого 2021 , 15:32
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Інстаграм Марини Боржемської

Зайва вага найбільш часто з'являється через переїдання та зриви – особливо у вечірній час.

Як позбутися від такої шкідливої звички, як переїдання, розповіла тренерка Марина Боржемська.

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Чому ми особливо гостро відчуваємо голод у нічні години? Більшість зривів з дієти трапляється саме ввечері,
– зазначила Боржемська.

Чому ми переїдаємо

  1. Фізіологічна причина. За словами Боржемської, це – нестача їжі протягом дня.
  2. Прихований голод. Йдеться про незбалансоване харчування протягом дня. Воно призводить до нестачі поживних речовин в організмі.
  3. Психологічний фактор – людина заїдає стрес.

Переїдання загрожує надмірною вагою і ожирінням / Фото Pixabay

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Як уникнути вечірнього та нічного переїдання

  • Правильно харчуйтеся протягом дня (близько 5 разів).
  • Раціон має бути різноманітним. Враховуйте кількість білків, жирів і вуглеводів, макро- і мікроелементів.
  • Відволікайтеся вечорами – прогулянки, спорт, йога, перегляд фільмів, читання та ін.
  • Уникайте одноманітності.

Уникайте їжі вечорами – більше гуляйте і відпочивайте​ / Фото Pixabay