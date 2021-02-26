Як не переїдати: відома тренерка дала пораду тим, хто худне

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Зайва вага найбільш часто з'являється через переїдання та зриви – особливо у вечірній час.
Як позбутися від такої шкідливої звички, як переїдання, розповіла тренерка Марина Боржемська.
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Чому ми особливо гостро відчуваємо голод у нічні години? Більшість зривів з дієти трапляється саме ввечері,
– зазначила Боржемська.
Переїдання загрожує надмірною вагою і ожирінням / Фото Pixabay
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Уникайте їжі вечорами – більше гуляйте і відпочивайте / Фото Pixabay