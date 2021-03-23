Як не можна худнути: ТОП-5 найнебезпечніших способів

На що тільки не йдуть ті, хто хочуть схуднути, щоб побачити на вагах бажану цифру. Дієтолог Андрій Невський пояснив, чому більшість популярних способів скинути надлишкову вагу небезпечні для здоров'я і чим вони можуть нашкодити організму.

Монодієта

Монодієта – це строгий раціон з 1 або 2 продуктів. Популярні: кефір, гречка, риба, сир, яблука, яйця, овочі, рис. За словами дієтолога, на цій дієті ви обов'язково втратите якихось макро- або мікронутрієнтів, які відповідають за певний процес в організмі.

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Проблему зайвої ваги монодієта не вирішить. Як тільки ви злізете з неї, вага повернеться ще й з надлишком. А ви точно злізете, тому що жити на одному продукті нереально,

– говорить Андрій Невський.

Безвуглеводна дієта

Це скорочення до мінімуму вуглеводів в раціоні. Вони вважаються найнебезпечнішими для тих, хто худне (хоча жири калорійніші, і тут немає зовсім ніякої логіки).

Небезпека таких дієт така ж, що й у монодієті: виключення макро- або мікронутрієнтів порушує роботу певної системи,

– каже спеціаліст.



Вибір дієти та раціону краще довірити фахівцям / Фото pixabay

Детокс

Це очищення від шлаків й токсинів. Її послідовники будують систему на смузі, трав'яних сумішах та інших натурально-зелених складниках. Наш організм – доменна піч, щоб накопичувати шлаки і токсини. Все зайве він сам прекрасно виводить. Фрукти, овочі та зелень – це відмінно. Але в них недостатньо білків й жирів. А відсутність того чи іншого поживного елемента призводить до порушення роботи усього організму.

Розвантажувальні дні

Це 1 – 2 дні на тиждень, коли ви скорочуєте калорійність раціону до мінімуму, вибираючи виключно легку їжу.

Якщо ваша мета – схуднути, то стрес від голодування потребуватиме більше калорій в інші дні. Якщо ваша мета – дати шлунково-кишечному тракту (ШКТ) перепочити, то заспокою: йому не потрібен відпочинок. Якщо ви збалансовано й усвідомлено їсте кожен день, ШКТ не буде напружуватися,

– запевняє дієтолог.

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Голодування

Це як розвантажувальні дні, тільки постійно. За словами Невського, це найшкідливіша дієта, яка не принесе нічого, крім страждань: спочатку від голоду, потім від ваги, яка повернулася, а потім від поломок в організмі.