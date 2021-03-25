Достатньо 20 хвилин на день: відео вогняного тренування на сідниці

Сідниці – частина тіла, яка завжди видає стан шкіри і фізичну підготовку дівчат. Адже саме у цій зоні найбільш виразно видно целюліт.

Як підтягнути сідниці у домашніх умовах, щоб тіло виглядало струнким і доглянутим, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Підтягуємо сідниці! Вогняний сет. Звичайно, тут у зв'язці добре працюють ще й стегна. І навіть якщо ви мега зайнята дама, то виділивши на себе навіть 20 хвилин на день, можна значно поліпшити зовнішній вигляд сідниць,

– зазначила Самойлова.

Як виконувати тренування

Всі вправи необхідно робити одну за іншою по колу без відпочинку. Після кола відпочиваємо протягом хвилини і виконуємо ще 2-3 кола.

Які вправи входять в одне коло

Присідання з випадом у бік і назад з піднесення – по 12 повторень на кожну ногу (увага: присяд і випад – це 1 раз).

Для підвищення можна використовувати товсту книгу.

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Болгарський випад з напівпідйомом. Важливо: вгору повністю не піднімаємося. Робимо по 15 разів на кожну ногу. Відведення стегна з боку в бік – по 40 разів на кожну ногу.

Для пружних сідниць достатньо тренуватися по 20 хвилин на день / Фото fizkult-nn