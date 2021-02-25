Як накачати сідниці у домашніх умовах: майстриня спорту зняла відео

25 лютого 2021 , 19:37
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Джерело:

Інстаграм Катерини Кононової

Для того щоб мати струнке тіло і красиві сідниці, слід приділити увагу правильному фізичному навантаженню.

Ефективні вправи у домашніх умовах показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Детальніше про тренування

Для виконання вправ знадобляться фітнес-гумки.

Комплекс складається з трьох сетів:

Сет №1 – виконуємо 3 підходи по 20 разів.

1. Присідання з відведенням стегна.

2. Сідничний міст з розведенням стегон.

Сет №2 – 3 підходи по 15 разів.

1. Розніжка.

Сідниці можна тренувати навіть вдома / Фото pinterest​

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Сет №3 – виконуємо 3 підходи по 15 повторень (відведення – права нога, перерозгинання – права, далі переходимо на ліву).

1. Відведення стегна у колінно-кистьовому положенні.

2. Перерозгинання стегна у колінно-кистьовому положенні. ⠀

Техніку виконання вправ дивіться на відео​: