Як накачати сідниці у домашніх умовах: майстриня спорту зняла відео

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Для того щоб мати струнке тіло і красиві сідниці, слід приділити увагу правильному фізичному навантаженню.
Ефективні вправи у домашніх умовах показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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1. Присідання з відведенням стегна.
2. Сідничний міст з розведенням стегон.
1. Розніжка.
Сідниці можна тренувати навіть вдома / Фото pinterest
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1. Відведення стегна у колінно-кистьовому положенні.
2. Перерозгинання стегна у колінно-кистьовому положенні. ⠀