Прес горітиме: чемпіонка показала круте тренування

Якщо ви хочете отримати ідеальну фігуру і гарний прес – у цьому вам допоможуть ефективні вправи.

Відео таких показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Прес горітиме, якщо виконати ці 3 вправи одну за іншою без відпочинку,

– зазначила Самойлова.

Детальніше про тренування

Виконувати вправи можна як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.

Які вправи входять до комплексу

Передаємо гантелю під однією і другою ногою. Виконуємо по 15 повторень на кожну ногу. Скручування з гантелею. Робимо по 20 разів на кожен бік.

Вам знадобляться: зручна спортивна форма та взуття, фітнес-килимок, гантелі і питна вода.

Гарний прес – це реально / Фото Pixabay

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Підйом корпуса з положення лежачи. Виконуємо 20 разів.

Після того як ви виконаєте тренування, можна відпочити протягом хвилини, а далі зробити ще 3 таких же кола.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: