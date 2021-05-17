Як довше залишатися молодою: 5 кроків, з яких потрібно почати жінці

Кожна жінка хоче якомога довше залишатися у формі й відмінно виглядати. Для цього недостатньо лише занять спортом.

Важливо стежити за своїм здоров'ям і станом у комплексі. З чого потрібно почати – розповіла лікарка-дієтологиня та гастроентерологиня Катерина Павлова.

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Я прихильник маленьких кроків для досягнення великих результатів. Я проти цілей – з понеділка спорт кожен день, ідеальне харчування й іду на скринінг до всіх лікарів. Такі цілі спочатку є провальними, оскільки ви ставите себе в рамки жорсткого стресу,

– зазначила Павлова.

З чого почати шлях до здоров'я та молодості

1. Аналізи

За словами лікарки, в першу чергу необхідно пройти обстеження. Базові аналізи: загальний аналіз крові, ТТГ, вітамін 25-(ОН)Д, феритин, глікований гемоглобін.

2. Інші обстеження

Слід відвідати стоматолога та гінеколога.

3. Харчування

Катерина Павлова пояснила, що не потрібно сідати на різні дієти. Важливо скоротити кількість перекусів і стежити за раціоном. Варто прибрати цукор, солодкі фрукти з раціону, а також напівфабрикати й і перероблене м'ясо (ковбаси, сосиски та ін.). Водночас слід додати багато різнокольорових овочів і вживати більше білка.

Правильний підхід до харчування дозволить надовше зберегти молодість / Фото Pixabay

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4. Стрес

Коли людина перебуває в стресі, це позначається не лише на самопочутті та здоров'я, але й на зовнішньому вигляді. Для того щоб позбутися від тривожності, потрібно працювати над собою. Способи є різні – йога, молитва та ін. За словами лікарки, психотерапевт є одним з ключових методів зняття стресу.

5. Гіподинамія

Гіподинамія – основа багатьох хвороб старості, остеохондрозу, саркопенії м'язів. Давайте ганяти кров! З чого почати – не працюйте сидячи. Присідайте кожні 20-30 хвилин роботи. Гуляйте на свіжому повітрі. Займайтеся спортом у задоволення, а не заради накачування попи та пресу,

– резюмувала Катерина Павлова.