Як довше залишатися молодою: 5 кроків, з яких потрібно почати жінці

Кожна жінка хоче якомога довше залишатися у формі й відмінно виглядати. Для цього недостатньо лише занять спортом.
Важливо стежити за своїм здоров'ям і станом у комплексі. З чого потрібно почати – розповіла лікарка-дієтологиня та гастроентерологиня Катерина Павлова.
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Я прихильник маленьких кроків для досягнення великих результатів. Я проти цілей – з понеділка спорт кожен день, ідеальне харчування й іду на скринінг до всіх лікарів. Такі цілі спочатку є провальними, оскільки ви ставите себе в рамки жорсткого стресу,
– зазначила Павлова.
З чого почати шлях до здоров'я та молодості
1. Аналізи
За словами лікарки, в першу чергу необхідно пройти обстеження. Базові аналізи: загальний аналіз крові, ТТГ, вітамін 25-(ОН)Д, феритин, глікований гемоглобін.
2. Інші обстеження
Слід відвідати стоматолога та гінеколога.
3. Харчування
Катерина Павлова пояснила, що не потрібно сідати на різні дієти. Важливо скоротити кількість перекусів і стежити за раціоном. Варто прибрати цукор, солодкі фрукти з раціону, а також напівфабрикати й і перероблене м'ясо (ковбаси, сосиски та ін.). Водночас слід додати багато різнокольорових овочів і вживати більше білка.
Правильний підхід до харчування дозволить надовше зберегти молодість / Фото Pixabay
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4. Стрес
Коли людина перебуває в стресі, це позначається не лише на самопочутті та здоров'я, але й на зовнішньому вигляді. Для того щоб позбутися від тривожності, потрібно працювати над собою. Способи є різні – йога, молитва та ін. За словами лікарки, психотерапевт є одним з ключових методів зняття стресу.
5. Гіподинамія
Гіподинамія – основа багатьох хвороб старості, остеохондрозу, саркопенії м'язів. Давайте ганяти кров! З чого почати – не працюйте сидячи. Присідайте кожні 20-30 хвилин роботи. Гуляйте на свіжому повітрі. Займайтеся спортом у задоволення, а не заради накачування попи та пресу,
– резюмувала Катерина Павлова.