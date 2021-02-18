Що зміниться, якщо відмовитися від кави: цікаві факти

18 лютого 2021 , 13:10
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Анастасії Полтавської

Мільйони людей в усьому світі вважають себе кавоманами і не уявляють життя без цього ароматного напою.

Як він впливає на організм і що зміниться, якщо відмовитися від кави, розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.

Цікаво З якого віку дітям можна пити каву: Фус пояснила нюанси

Відмова від кави: що зміниться

  • Організм краще засвоюватиме вітаміни ⠀

За словами тренерки, кофеїн "вбиває" вітамін В, а також знижує вміст в організмі заліза, калію і цинку, вимиває кальцій, в результаті чого кістки стають крихкими.

  • Буде простіше знизити вагу

Кофеїн підсилює вироблення кортизолу (гормону стресу) і впливає на функціонування наднирників. ⁣⁣

Наднирники працюють спільно зі щитовидною залозою, яка піклується про обмін речовин – через каву він сповільнюється, і ви набираєте вагу,
– пояснила Полтавська.

  • Підвищиться імунітет

Кофеїн впливає на роботу щитовидної залози і призводить до ослаблення імунітету. Це може стати причиною хвороб. Тому, якщо є проблеми зі здоров'ям, слід обмежити споживання кави.

Ароматна кава є улюбленим напоєм мільйонів людей / Фото Pixabay

Читайте Скільки разів на день потрібно їсти, щоб схуднути

  • Налагодиться робота печінки

Для того щоб кава засвоїлася, печінці доводиться посилено працювати для виробництва ензимів, які його розщеплюють.

  • Ви станете енергійнішими ⠀

Незважаючи на те, що від кави ви відчуваєте прилив сил, в кінці кінців це перестає працювати. ⁣Кава змушує тіло виробляти адреналін, і якщо ви п'єте її постійно, то вам з кожним разом потрібно все більше і більше кофеїну, щоб організм відповідав на нього з однаковою ефективністю,
– пояснила Анастасія Полтавська.

  • Ви відчуєте себе сексуальнішими ⠀

За словами дієтологині, як тільки знизиться тиск на щитовидку кофеїном, в інтимному житті теж відбудуться зміни. Вона уточнила, що це пов'язано з тим, що щитовидка відповідає за гормони, які керують лібідо, наприклад, тестостероном.