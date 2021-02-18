Що зміниться, якщо відмовитися від кави: цікаві факти

Мільйони людей в усьому світі вважають себе кавоманами і не уявляють життя без цього ароматного напою.

Як він впливає на організм і що зміниться, якщо відмовитися від кави, розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.

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Відмова від кави: що зміниться

Організм краще засвоюватиме вітаміни ⠀

За словами тренерки, кофеїн "вбиває" вітамін В, а також знижує вміст в організмі заліза, калію і цинку, вимиває кальцій, в результаті чого кістки стають крихкими.

Буде простіше знизити вагу

Кофеїн підсилює вироблення кортизолу (гормону стресу) і впливає на функціонування наднирників. ⁣⁣

Наднирники працюють спільно зі щитовидною залозою, яка піклується про обмін речовин – через каву він сповільнюється, і ви набираєте вагу,

– пояснила Полтавська.

Підвищиться імунітет

Кофеїн впливає на роботу щитовидної залози і призводить до ослаблення імунітету. Це може стати причиною хвороб. Тому, якщо є проблеми зі здоров'ям, слід обмежити споживання кави.

Ароматна кава є улюбленим напоєм мільйонів людей / Фото Pixabay

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Налагодиться робота печінки

Для того щоб кава засвоїлася, печінці доводиться посилено працювати для виробництва ензимів, які його розщеплюють.

Ви станете енергійнішими ⠀

Незважаючи на те, що від кави ви відчуваєте прилив сил, в кінці кінців це перестає працювати. ⁣Кава змушує тіло виробляти адреналін, і якщо ви п'єте її постійно, то вам з кожним разом потрібно все більше і більше кофеїну, щоб організм відповідав на нього з однаковою ефективністю,

– пояснила Анастасія Полтавська.

Ви відчуєте себе сексуальнішими ⠀

За словами дієтологині, як тільки знизиться тиск на щитовидку кофеїном, в інтимному житті теж відбудуться зміни. Вона уточнила, що це пов'язано з тим, що щитовидка відповідає за гормони, які керують лібідо, наприклад, тестостероном.